Horóscopo de Los Ángeles: Cuál es el consejo para cada signo que te ayudará este lunes 21 de noviembre

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Muriel

Estás a punto de conocer el amor incondicional, el que todo lo puede, el que te dará la fortaleza y estará contigo en estos momentos difíciles. Invoca al ángel Muriel para recibir la protección y te ayude a lograr la armonía en tu hogar.

Tauro

Arcángel Zachariel

Debes poner orden a tu vida porque si no lo haces no tendrás paz y tranquilidad para resolver situaciones que estás enfrentando y que si las superas te harán más fuerte. Zachariel es el ángel que sanará tu espíritu y te dará esa paz espiritual que necesitas para seguir adelante.

Géminis

Arcángel Suriel

Cuando un ser querido se va es muy difícil afrontarlo, pero es necesario tener la fortaleza para dejarlo partir. La muerte es parte de las experiencias de vida. Suriel es el ángel para ayudarte a superar la pérdida, sanar tu espíritu y reconfortarte cuando lo necesites.

Cáncer

Arcángel Zadquiel

No dejes que el mundo se te venga encima porque alguien no quiera estar contigo. Aprender de las experiencias y no repetir errores es lo más importante. Empieza por quererte a ti misma. El ángel Zadquiel te da esa fuerza para que tu vida no entre en caos y te proteja en momentos de vulnerabilidad.

Leo

Arcángel Orifiel

Te sientes particularmente sola en estos momentos, con graves problemas en los que no encuentras la salida para resolverlos. Invoca al ángel Orifiel para encontrar las palabras adecuadas que te ayudarán a encontrar la solución y la paz que necesitas.

Virgo

Arcángel Miguel

Estás en un momento sentimental de mucha estabilidad y equilibrio que permitirá la consolidación de un compromiso y de un futuro que promete ser hermoso. El ángel Miguel te acompañará para llegar a ese momento mágico de la vida y te conectará para encontrar la armonía y la paz.

Libra

Arcángel Gamaliel

Se te abren los caminos profesionales en los cuales te sentías estancada, las bendiciones llegan gracias a tu esfuerzo y al empeño que le has puesto a tu meta. Gamaliel es el ángel que atrae esa energía divina y vital para avanzar en todo lo que te propongas.

Escorpio

Arcángel Jofiel

Ya lograste salir de una situación que te tenía atrapada, angustiada y no te dejaba avanzar. Se hizo justicia y ahora tienes el camino abierto para construir de cero tu vida. El ángel Jofiel te acompaña para que llegues a la meta propuesta y aprendas de los errores.

Sagitario

Arcángel Rafael

Estás a punto de emprender una nueva aventura en tu vida profesional que requiere de toda la entereza y tu inteligencia para destacar. El ángel Rafael esta allí con su luz divina para iluminarte el camino y te dé valor para enfrentar lo desconocido.

Capricornio

El arcángel Sabrael

Estás a punto de descubrir algo en tu familia que abrirá las puertas a la unión y a la comprensión entre todos. No pierdas la oportunidad de ofrecer generosidad y bondad a los tuyos. El ángel Sabrael despejará el camino para facilitar todos los encuentros que signifiquen la armonía y la paz.

Acuario

Arcángel Fanuel

En estos momentos de tu vida necesitas más que nunca paz y tranquilidad para sanar ese corazón herido. No permitas que el pasado regrese. Supera esta adversidad que el ángel Fanuel te cubrirá con su luz divina y te protegerá de las dificultades.

Piscis

Arcángel Kafziel

El tiempo va en tu contra porque las cosas que hay que resolver para avanzar necesitan de planificación, esfuerzo y entrega. El ángel Kafziel te despeja el camino con su luz para que tomes decisiones acertadas y te brinde fuerzas para resistir la tentación de la vanidad.