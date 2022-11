“Es una estafa”: Madre indigna por odiar haberse convertido en madre

A cinco meses de haberse convertido en madre, Nikki Muñoz, una mujer australiana, relató la odisea que vive tras la maternidad y lo mucho que odia su nuevo rol de madre, generando miles de opiniones en TikTok.

Si bien es cierto que tener un hijo no es nada sencillo y mucho menos sus primeros meses de vida, por la atención que requieren, el post parto y los vaivenes emocionales que sufre la mujer, para muchas es una etapa hermosa al tener en sus brazos a su retoño.

No es el caso de la mujer que se viralizó por detestar ser la responsable de la crianza de su hijo.

Mujer divide opiniones por su odio a la maternidad

La mujer no dudó en contar su experiencia y asegurar que apesta ser madre.

“Esto apesta y lo odio, sabía que lo odiaría”, dijo.

En el audiovisual de Nikki relata cada rol que odia desde que se convirtió en madre, como alimentar y hacer eructar a su hijo, hacerlo dormir, ser una madre predeterminada, revivir el mismo día todos los días, abrazarlo todo el tiempo, andar de puntillas a su alrededor para no despertarlo y estar atenta a él durante largos períodos de tiempo.

“La maternidad es una estafa, es una maldita estafa”, expresó decepcionada.

A pesar de los meses que han transcurrido desde la llegada al mundo de su pequeño, para ella sigue siendo un caos.

“Tiene casi cinco meses y todavía apesta, todavía odio esto. La maternidad no es para todos, y no me malinterpreten, soy increíble en eso, no sé cómo, no pensé que lo sería. ¿Me gusta? No, no. Pero soy buena en eso”, aseveró.

Por si fuera poco, invitó a todas las parejas que están deseando tener un hijo, a pensarlo bien antes de dar el siguiente paso, pues la paternidad pone a prueba “todos los límites”.

Para muchas madres sus palabras causaron indignación, pero otras se mostraron identificadas, pues aseguran que no es el bebé lo que odian sino todo lo que implica.