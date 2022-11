Warner Bros. Discovery reafirma su intención de lanzar plataforma de streaming gratuita

Los ejecutivos de Warner Bros. Discovery no se detienen en su tarea de recuperar el mejor estado de la compañía tras la fusión, y ahora, han reafirmado su intención de ofrecer de forma gratuita acceso a contenido exclusivo de los que tengan derechos.

A través de ComicBook, se reporta que la empresa buscará liberar un servicio de streaming con publicidad de forma gratuita, esto con el objetivo de competir con otros catálogos que ofrecen el mismo beneficio.

El CEO, David Zaslav, ha llegado para implementar agresivos planes de negocio, como fue el caso de los despidos masivos que ha sufrido Warner desde su llegado, que, pese a ser mal recibidos por la opinión pública, le han ayudado bastante a mejorar sus números.

CB informó que Zaslav habló con RBC esta semana, declarando su firme convicción de presentar al mundo un servicio de streaming gratuito pero con anuncios, opción que buscará competir con Pluto TV y Freevee, por ejemplo. Hay que recordar que la plataforma de streaming de Warner es HBO Max, una de las plataformas de streaming pagas que más dominan el mercado.

“Aprendimos lo que no funciona. Y esto es lo que no nos funciona según todo lo que hemos visto: películas directas a la transmisión. Así se trata de decidir si gastar mil millones de dólares o colapsar la ventana de una película en un servicio de transmisión. Las películas que lanzamos en el cine funcionan significativamente mejor, y lanzar una película de 2 horas y 40 minutos directamente para streaming no ha hecho nada por HBO Max en términos de audiencia, retención o amor por el servicio”, comentó Zaslav.

El ejecutrivo también recordó el potencial que tienen en sus manos, con los grandes franquicias con las que cuenta Warner Bros. Discovery: “Aprovechar Sex and the City [con And Just Like That...]. El señor de los anillos: todavía tenemos derecho a hacer películas de El señor de los anillos. Te enfocas en las grandes películas, las tiendas de campaña que la gente va a dejar en casa, salir temprano de la cena para ver… Aprendimos lo que no funciona.”