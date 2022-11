Acusan a una mujer de fingir embarazo para pedir dinero al padre: La historia se hizo viral en Twitter

Desde el pasado 8 de noviembre circula en Twitter un hilo donde la usuaria @catiprimate acusa a una mujer de inventar un embarazo y aprovecharse de su ex pareja, que vive en el extranjero, para pedirle dinero. En el tuit, la joven indica que cambiara el nombre de la persona involucrada a ‘María’ para evitar represalias.

En los tweets asegura que la joven tenía un romance con un joven con el que vivió en el extranjero, aunque no especifica el país. Y al parecer ella quedó embarazada, la relación no funcionó y ‘María’ regresó a su país natal, en Colombia, para pasar su embarazo junto a su familia.

Imagínense q cierta tuitera llamada María* q contaba con una cuenta con 46k followers, tenía una relación con un man, vivían juntos en el extranjero, quedó embarazada, pero la relación no estaba bien (sigue)



*Nombre cambiado para proteger su identidad — Catalina💚 (@catiprimate) November 9, 2022

Durante varios meses, ‘María’ no hizo público su embarazo “para proteger su identidad”, lo que hizo en ese tiempo, fue pedirle dinero a su ex pareja y el presunto padre del bebé.

“Se devolvió a Colombia porque quería pasar el embarazo con su familia, él empezó a mandarle plata, mucha, ella supuestamente tuvo preclamsia, la operaron, pero en redes nunca se mostró embarazada “porque quería mantener su privacidad”, contó la tuitera.

‘María’ fingió el nacimiento de su hijo

La usuaria de Twitter aseguró que, mientras la joven estaba embarazada, empezó a salir con varios hombres en Colombia al mismo tiempo que continuaba en una relación a distancia con el supuesto padre de su hijo.

Luego contó que la joven dijo haber dado a luz a una bebé mientras les enviaba audios a las amigas de su pareja sobre cómo él no le prestaba atención a su hija. Presuntamente, luego del nacimiento de la niña, ‘María’ inventó una historia donde aseguraba que la bebé estaba enferma y que para afiliarla a la medicina prepagada y gastos de tratamiento necesitaba alrededor de mil 200 dólares americanos.

“Pero 15 días después, la bebé murió. Luego de eso, ella lo bloqueó porque necesitaba vivir su duelo”, cuenta la joven.

Aunque el supuesto padre trato de buscar por todos los medios un certificado de nacimiento o acta de defunción, no lo consiguió. ‘María’ le habría dicho que hizo todo lo posible para que no quedara ningún registro de la bebé, pero el hombre extranjero dudó de la existencia de la pequeña.

“Entonces él super mal la confrontó, ella confesó que la niña había muerto al nacer y que lo había engañado por venganza porque él no quería nada más con ella, pero tampoco hay evidencia de eso porque los papás hicieron todo para que la niña no se registrara ni como viva ni muerta” contó la denunciante.

Uf no, esa mierda si es que no.

Menos con alguien que hizo de todo por y para que ella estuviese bien con su hija. Soy testigo de todo lo qué el ha pasado porque estamos en mismo país, nos hemos visto y jamás imaginé que llegara a pasar esto. Que gonorrea 🤐 https://t.co/kUt1rWvmno — Juliana (@Julianapaezp_) November 9, 2022

Además, aseguró que la joven le dijo a su expareja que le devolvería mil 100 euros, pero que no la fuera a denunciar e incluso le dijo que se iba a suicidar, lo que las amigas del joven que vive en el extranjero, creen, es una forma de presionarlo.

“En este punto, ni siquiera tenemos certeza de si alguna vez estuvo embarazada, de lo que sí tenemos certeza es que es una sociópata peligrosa, qiue no le importa dañar psicológicamente a alguien, que puso a alguien a pasarle manutención durante más de un año”, dijo.

Finalmente, afirmó que la mujer jugó con el dolor de toda una familia y mencionó a @hereiramar, quien sería la presunta tuitera que habría inventado su embarazo. No obstante, la cuenta ya no aparece en la red social. Hasta el momento, la joven acusada no se ha pronunciado para desmentir o aclarar la historia.