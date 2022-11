Meghan Markle rompe el protocolo real al votar en las elecciones de EE.UU.

Meghan Markle rompió el protocolo real al votar este martes en las elecciones del Senado de Estados Unidos.

“¡Hoy es día de elecciones en los Estados Unidos! ¡Es hora de salir y votar!”, fue su mensaje en su cuenta de Instagram @archewell_sussex_, instando a los estadounidenses a ejercer su derecho al voto.

El mensaje fue con una fotografía, donde se le ve sonriente con un look deportivo en tonos grises y azules. En su franela lucía una calcomanía que decía “Yo voté”.

Además, en su sitio Archewell, compartió con su esposo el príncipe Harry un servicio de texto para ayudar a los votantes sobre información de la ubicación de los centros de sufragio y aclararles en cuanto a otras dudas sobre el proceso.

“Envíe un mensaje de texto con ARCHEWELL al 26797 para encontrar su lugar de votación y asegúrese de estar listo para votar”, manifestaron.

Protocolo real

El portal The Mirror expresó que la votación de Meghan es una de las pocas veces que un miembro de la familia real ha sufragado y que fue en el 2020 cuando ella se convirtió en la primera integrante de la familia británica en participar en elecciones de Estados Unidos.

El medio británico explicó que la familia real puede votar, pero históricamente se han mantenido al margen para ser neutrales en asuntos políticos. De hecho, la reina Isabel II nunca votó por ese motivo.

La fallecida monarca no tenía prohibido sufragar, pero decidió no hacerlo para que no la vieran con preferencias políticas. Se espera que el rey Carlos III haga lo mismo.

Comentarios

Meghan y Harry se han caracterizado por su rebeldía en contra de las normas reales. Renunciaron a sus títulos reales para supuestamente llevar su vida en privado y sin ataduras de protocolos. Sin embargo, han ofrecido polémicas entrevistas, preparan una serie autobiográfica en Netflix y se espera el libro de las memorias de Harry para enero de 2023.

La gente los critica por cómo están llevando su vida ante la pantalla cuando antes alegaban que querían disfrutar de privacidad, una contradicción.

“No quiero criticar, pero dejaste Inglaterra y la Familia Real, porque querías llevar una vida privada, pero difícilmente estás haciendo eso, ¿verdad? Les deseo lo mejor a usted y a su familia, pero sus acciones en su nueva vida son muy conflictivas, a lo que dijo que estaba escapando de dentro de la Familia Real. Mis mejores deseos”, dijo recientemente la usuaria @jenniferwgastaldon en Instagram ante la presentación de Meghan en la portada de la Revista Variety, a la cual ofreció una entrevista.

Mientras tanto, la expectativa se mantiene ante el libro que Harry lanzará en enero del 2023. Se espera que sus páginas detonen bombas reveladoras sobre verdades de la familia real británica.