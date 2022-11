Horóscopos de Los Ángeles: cuál es el consejo para cada signo que te ayudará este miércoles 2 de noviembre

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Ariel

Tienes en mente un emprendimiento que quieres arrancar junto a tu familia para devolverles la tranquilidad. Pídele a Ariel, el ángel de la armonía, claridad para tu alma para que puedas encontrar el camino.

Tauro

Arcángel Azrael

Ya hay situaciones que debes cortar de raíz, porque ya no funcionan y eso no te deja avanzar. No permitas que las energías negativas invadan tu corazón. Azrael es el ángel que te ayudará a salir de la tormenta dónde estás metida.

Géminis

Arcángel Samuel

Alguien se acerca a ti con el propósito de conquistarte y tu sigues enfrascada en el pasado cuando tienes al frente el amor, la pasión y el compromiso. Samuel es el ángel para pedirle sabiduría y tomar una decisión.

Cáncer

Arcángel Gabriel

No temas enfrentar un nuevo proyecto en tu vida, el miedo tiene que salir de tu cuerpo y de tu mente. Foco en lo que vas a presentar y confianza en ti misma que Gabriel es tu ángel protector y te ayudará a salir adelante.

Leo

Arcángel Jofiel

Cambia la actitud negativa que tienes ante la vida. No todo lo que pasa es malo. Las experiencias sean como sean te enseñan a buscar el camino del bien. Jofiel está a tu lado para guiarte con su luz divina.

Virgo

Arcángel Haniel

Pasas por una crisis de salud y debes tener paciencia para superarla. Acepta que otros te tiendan la mano para salir airosa de esta situación. Haniel te pide que agradezcas porque los caminos se abrirán para ti.

Libra

Arcángel Jeremiel

Lo último que podemos perder es la esperanza, piensa positivo que todos los proyectos de vida que tienes a futuro se te darán. Jeremiel está allí para darte la protección que necesitas.

Escorpio

Arcángel Metatrón

Cualquiera sea la decisión que vas a tomar de aquí en adelante van con muy buenas perspectivas, así que tranquila que tienes la protección y el poder de Metatrón porque el éxito está en tus manos

Sagitario

Arcángel Miguel

La maldad, la envidia existen y te debes cuidar de ella. Tu eres inteligente, te sabes manejar en los negocios, tienes prosperidad y eso causa sentimientos de rabia. Miguel es tu ángel protector, invócalo cuando sientas esas energías.

Capricornio

El arcángel Rafael

Estás decaída, tu salud no anda muy bien, pero es solo una etapa de la que pronto te vas a recuperar. Rafael es el ángel de la sanación, invócalo para que te ayude a estar bien con tu cuerpo y tu mente.

Acuario

Arcángel Raziel

Hay una situación en tu vida que te preocupa pero que no te atreves a decirle a la familia para no causar conmoción. Invoca a Raziel para que te ayude a reflexionar y abrir los caminos para tomar decisiones.

Piscis

Arcángel Zadquiel

Ya sabes que hay personas que no quieren verte bien, pero deja todo en manos de Zadquiel para que aleje esas malas vibraciones y tu puedas avanzar en todo lo que te propongas.