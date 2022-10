Horóscopo de Mhoni Vidente para el mes de noviembre del 2022

Nuestra vidente favorita te explica qué puedes esperar de noviembre en el trabajo, fortuna y amor. Además de cuáles serán tus números y colores de la suerte este mes de noviembre del 2022.

Aries

Este mes de noviembre te regirá la carta del “As de Copas”, la cual significa que debes acrecentar tu patrimonio y ser más cauteloso con tus gastos. Los días mágicos para tu signo de fuego serán 4, 11, 17 y 22, que te llenarán de buena suerte en lo que realices. Tu color de la abundancia será el amarillo y tendrás dos golpes de suerte con los números 9 y 13; debes jugarlos los días martes de cada semana. Vendrá a ti la oportunidad de un nuevo trabajo, solo tienes que ser más discreto con tus comentarios y no platicar tus éxitos. A tu signo lo persiguen mucho las envidias, será un mes de estar entre dos amores que te mantendrán muy distraído. Te buscarán de un antiguo trabajo para invitarte a participar. Cambiarás tu carro por uno más reciente. Comprarás una casa o departamento, solo no presiones al destino.

Tauro

La carta de “La Torre” significa que en noviembre debes ser inteligente al decidir tu futuro, es decir, piensa más de dos veces antes de actuar; lo que has edificado se puede derrumbar, así que ten cuidado con los cambios. Tus días mágicos serán 3, 09, 14 y 21 de noviembre que te darán buena suerte en todo lo que realices y tu color de la suerte será el azul; tus números mágicos serán 4 y 25. Este mes podrás cambiar de pensamiento y forma de ser, recuerda que se te dará la oportunidad de estar más controlado en tus impulsos y así lograr más objetivos en la vida. Si tu situación de pareja no se da, es mejor dejarlo y volver a comenzar con personas más compatibles con tu signo, como lo son Cáncer y Acuario. Seguirás con la dieta. Trata de tener más horas de sueño, recuerda que el día se hizo para trabajar y la noche para dormir.

Géminis

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta del “Carruaje”, esto te dice que en este mes no te detengas, sigue sin miedo y lograrás el éxito que tanto deseas, solo ten cuidado con las personas que solo buscan robarte tu buena energía. Tus mejores días serán el 1, 11, 15 y 27, en los que tendrás suerte en cuestión de trabajos y nuevos proyectos. Tu color será el blanco y tus números de la suerte 6 y 35. Darás golpes de suerte en este mes porque tu energía positiva se reinventa. Te buscará un nuevo amor del signo Sagitario o Libra que hablará de una formalidad contigo. Cuídate de dolores de espalda o cuello, deja la tensión de lado. Te someterás a una cirugía estética o decidirás cambiar tu forma de alimentarte y estar más sano. Ahorrarás para cambiar tu carro. No hagas cosas buenas que parezcan malas.

Cáncer

Obtuviste la “Carta del Sol” que significa que tu signo brillará con luz propia y lograrás los objetivos que buscabas durante todo este año. Podrás salir de viaje o mudarte a las afueras del país para tener desarrollo profesional. Tus días mágicos serán 7, 12, 19 y 23, en los que tendrás el doble de suerte. Tu color de la abundancia será el verde fuerte y tus números de fortuna 2 y 10; recuerda que tu signo está diseñado para ser exitoso, solo trata de seguir los lineamientos productivos de tu vida. No seas tan expresivo con tus cosas porque no todo el mundo te quiere bien y sienten envidia hacia ti; trata de ser discreto. Cambiarás el celular y el plan de pagos. No busques ese amor que ya no está a tu lado, lo que sucede conviene, mejor busca parejas más compatibles con tu signo como Virgo o Piscis. Relájate y deja que todo fluya.

Leo

“La Templanza” es la carta del tarot que te dominará este mes, es decir, calma, todo pasará y en este mes vendrá a ti la prosperidad que tanto deseas para progresar. Recibirás ayuda del arcángel Miguel, no dudes en invocarlo, que serás escuchado. Tus días mágicos serán 6, 10, 14 y 25, donde tendrás éxito en todo lo que realices. Tu color será el naranja y tus números de la suerte 7 y 11; juégalos, darás tres golpes de buena suerte en la lotería. No tramites ningún crédito, lo que vayas a pagar que sea de contado para evitar endeudarte. Harás trámites de tu título universitario y planearás una maestría. No busques ese amor que ya no es para ti, recuerda que a veces uno mismo se pone obstáculos para no ser feliz. Este mes se dará una relación formal con alguien del signo de Aries o Escorpión, muy compatible contigo.

Virgo

Este mes la carta de “La Estrella” te traerá triunfos asegurados y cambios de trabajo positivos, así que intenta estar al 100% con tu buena actitud que se dará todo lo que deseas. Tus días mágicos serán 01, 09, 16 y 26, tu color de la abundancia será el rojo y tus números mágicos 6 y 20, que tendrás dos golpes de suerte en la lotería. Harás el trámite de un crédito para una casa o renovarás la que tienes. Cuídate más en cuestiones de problemas de migraña y nervios, intenta seguir con el ejercicio. En el trabajo te vendrá una oportunidad de crecer en lo profesional y te darán un aumento de sueldo. A los Virgo solteros les vendrá un amor muy fuerte e intenso que los hará sentir muy bien. Cuidado con los accidentes, estos días ten más precaución. Un amigo del signo de Aries te propondrá un negocio que será muy bueno.

Libra

Para este mes, en el tarot te salió la carta “El Diablo”, significa que tendrás que ser más cauteloso con tus amistades y compañeros de trabajo porque tienes enemigos ocultos, son los que te hablan bonito, pero te apuñalan por la espalda. Tendrás dinero extra en la lotería con los números 15 y 66, y tus colores son rojo y rosa. Tus mejores días: 8, 13, 19 y 23. Habrá muchas presiones en tu trabajo con juntas para definir cambios de puesto, serás muy importante en la toma de decisiones porque ser Libra amerita tener puestos de jerarquía y de mando. Alguien de tu trabajo o escuela te invita a salir, pero recuerda que no es lo más recomendable porque si no quedan bien se seguirán viendo. En el amor estarás muy bien, tu signo busca a la pareja ideal durante noviembre y es seguro que en estos días llegue a tu vida.

Escorpión

En la cartas del tarot te salió “El Juicio”, y por ser el mes de tu cumpleaños nos dice que tendrás tiempos de madurez mental y crecimiento profesional. Es momento de tomar decisiones para crecer en lo económico y amoroso. Vendrán dinero extra por lotería con los números 3 y 19, tus colores de la prosperidad son azul y blanco. Tus mejores días serán: 2, 16, 19 y 21. Te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo o de paseo con tu pareja. Ten cuidado con tu dinero, trata de no enseñarlo tanto y ser más discreto para que no provoques envidias. En cuestiones de salud, trata de relajarte más y no tener tantas presiones, recuerda que a tu signo lo dominan los problemas hormonales y psíquicos. Eres el mejor conquistador, pero trata de ya no andar con dos a la vez porque tarde o temprano se van a dar cuenta.

Sagitario

Durante noviembre, tus colores de la suerte son naranja y amarillo, tus números mágicos: 1 y 29, con ellos tendrás dos golpes de suerte en la lotería y tus mejores días son 3, 09, 19 y 24. En el tarot te salió el “As de Bastos”, por lo que llegará una propuesta de trabajo nuevo y mejor pagado. No temas decir que sí a lo que se te presenta, la buena suerte estará de tu lado. Este mes será fundamental en tu relación amorosa para saber si te quedas o te vas, solo trata de meditar tu decisión y acude con un especialista para que te guíe en tu vida sentimental. Te harás una operación estética que saldrá de lo mejor. Arreglas papeles de créditos para pagar deudas. Será un mes de muchas fiestas y de salir con los amigos. No te metas en problemas que no son tuyos, cada quien se tiene que hacer cargo de su vida.

Capricornio

Te salió la carta “El Emperador”, por eso será un mes para llegar a un alto nivel en tu trabajo, es tiempo de ser exitoso, no tengas miedo al qué dirán y demuestra tu autenticidad porque vas por buen camino. Tus números de la suerte son 21 y 30 para los juegos de lotería, tus colores de la prosperidad son amarillo y azul, y tus días mágicos: 4, 11, 17 y 23. Para este mes te recomiendo liquidar todas tus deudas y sanar tu economía, son tiempos de ahorrar para un futuro. En tu trabajo recibes un reconocimiento por parte de los directivos y te ofrecen un aumento de sueldo. Ten cuidado con problemas de obesidad, mejor sigue con la dieta. Comienza a comprar tus regalos de Navidad para que no estés presionado. Sal a caminar en las mañanas para que tengas comunicación con lo divino y que tus energías sean más positivas.

Acuario

El “As de Oros” te saló en el tarot, significa que puedes pedir todo lo que deseas porque lo conseguirás, la abundancia te llegará a manos llenas este mes, así que no lo dudes y pon un negocio propio o cámbiate de trabajo a uno mas productivo. Tus días mágicos son 3, 7, 12 y 23, tus colores de la prosperidad son naranja y verde, tus números mágicos: 28 y 88. Serán días de mucho trabajo y cambios en tu trabajo, trata de no estresarte con todo lo que vas a vivir. Recuerda que tu signo es fuerte y siempre tiene la solución ideal para resolver los problemas. Sabrás de la boda de un amigo que te dará mucho gusto. Cuida tu espalda y riñones, toma más agua y deja el alcohol y la sal. Te invitan a salir de viaje con tus amigos. Recibes una sorpresa muy agradable por parte de un amor de Tauro o Libra, quien te buscará para quedarse.

Piscis

Para noviembre te corresponde la carta de “El Mundo”, así que tu éxito estará en cambiarte de país, cuidad o lugar de trabajo porque es momento de mover tus energías, no tengas dudas ya que viene algo importante para ti, solo trata de ser discreto y no platicarlo a nadie para que no te llenes de malas energías. Tus días mágicos son 5, 8, 12 y 23, tus colores de la abundancia son blanco y verde, y tus números mágicos 17 y 26. Este mes es el de Dios, por eso defines por completo para dónde va tu vida y en qué dirección la quieres llevar. Serán días de tomar la decisión de ser feliz contigo mismo y tu pareja. Tendrás un ingreso extra por cuestión de un contrato y un bono de productividad. Ten cuidado con amores del pasado porque te verás envuelto en chismes o reclamaciones, mejor decide ser feliz con tu pareja.