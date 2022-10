¡Tremendo susto en vivo! Una nutricionista se desmayó en pleno noticiero

Durante el programa argentino BDA Extra (América), la nutricionista Teresa Coccaro se desmayó cuando estaba al aire hablando sobre la alimentación de los niños, lo que generó gran preocupación en las personas que lo presenciaron en el estudio.

“Si queremos empezar a reemplazar los edulcorantes o el azúcar, empecemos a utilizar coco rallado, cacao amargo, canela (...) No pasa nada si alguna vez un niño va a un cumpleaños y come algo dulce...”. En ese momento, no pudo completar la frase y e escuchó un “Ay...”, fue lo único que llegó a balbucear y su rostro cambió y de desmayó junto a una de las panelistas.

Se desmayó la nutricionista de América por un bajón de azucar, segundos antes hablaba de como el azucar hace mal a la salud pic.twitter.com/bOZhVo2MSV — ElBuni (@therealbuni) October 25, 2022

Inmediatamente el equipo entró en alerta y el conductor envió a una pausa, pero no volvieron al aire y adelantaron el siguiente programa argentino. Desde las redes sociales del programa, después del susto, informaron que a la nutricionista le bajó la presión, ya se encontraba estable y en buen estado de salud, afortunadamente.