Horóscopo de hoy: domingo 23 de octubre para cada signo del zodiaco

Aries

Es un día especial y lo tienes que aprovechar para dedicarlo todo a tu salud, a recuperar energías y a darle descanso a la mente y al cuerpo. En el amor, toma de la mano a esa persona especial y dedíquense a darse calor y cariño. Eso ayuda a afianzar la intimidad.

Tauro

Te sientes positiva, activa y con mucho entusiasmo. Aprovecha ese momento para salir al aire libre, disfrutar de la naturaleza y compartir una horas diferentes a la rutina diaria. En el amor, tienes que pensar muy bien las decisiones que vas a tomar con respecto a la familia. Ellos esperan todo de ti.

Géminis

Tu salud va muy bien, pero no está de más hacerse un chequeo, verificar algunas cosas y pensar en mejorar hábitos alimenticios y rutina de ejercicio. En el amor, si sientes que no respetan tus decisiones y que todo es una imposición, lo mejor es terminar con esa relación antes de que sea demasiado tarde.

Cáncer

Si dedicas este día solo para ti, será maravilloso para que te sientas bien, hagas compras, camines por algunos de esos lugares que te encanta y distraigas la mente. Estar con uno mismo es gratificante. En el amor, si sientes que este no es el momento emocional para complicarte, entonces sigue tranquila como hasta ahora.

Leo

Tienes que dejar el sedentarismo y movilizar el cuerpo, cambiar algunos hábitos alimenticios y recuperar esa energía necesaria para estar activa. En el amor, estás en un momento favorable para aceptar invitaciones e incrementar tu vida social. Disfruta que la vida es una sola.

Virgo

Te sientes bien, tienes un día completo para hacer lo que quieras, lejos de la rutina y el estrés del trabajo, así que aprovecha al máximo estas horas. Te vendrá muy bien. En el amor, vas a tener tiempo de resolver esos problemas familiares que lo ponen a uno de cabeza, por ahora deja que ellos tomen las riendas de su situación.

Libra

Tienes que buscar una forma de darle descanso al cuerpo y a la mente porque el ritmo que estás llevando lo que puede es generarte un problema de salud. En el amor, no te enfrasques en discusiones estériles. Busca momentos de intimidad y de cariño para que estén bien.

Escorpio

De salud no te sientes bien, pero es algo momentáneo. Trata de descansar, de no pensar en los problemas que tienes que resolver sino en ti y en tu cuerpo. En el amor, no dejes escapar a esa persona que te gusta tanto. Tienes que hacer el esfuerzo de mirar más allá de los comentarios que te hagan. Cambia la actitud.

Sagitario

Tienes que hacer ejercicio, moverte porque estás demasiado sedentaria. La rutina del trabajo te está dejando secuelas en la salud. Cuídate. En el amor, no desaproveches los momentos de intimidad para discusiones tontas. No se ven frecuentemente y cuando lo haces no puedes perder ese tiempo en peleas. Cambia la actitud.

Capricornio

No te tomes un día libre para estar pensando en los problemas que debes resolver en el trabajo. Pasa el suiche y busca actividades que te ayuden a relajarte por el bien de tu salud. En el amor, tu pareja siente que no lo atiendes. Busca el momento para hacer algo distinto y divertido.

Acuario

Tienes que cambiar algunas malas costumbres, moverte mas, comer más sano y meditar para ayudar a tu mente a relajarse. En el amor, en el momento que sientas que te faltan el respeto, lo mejor es cortar la relación por lo sano. Toma la decisión.

Piscis

Te sientes con energía y tienes una salud excelente en estos momentos, pero no abuses de ella, porque con el tiempo te puede pasar factura. En el amor, pasa la página de esa desilusión y sana tu corazón para que te preparares para el futuro.