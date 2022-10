Te impresionarás al saber lo que le pasa a tu cuerpo si comes hamburguesas todos los días

Comer una hamburguesa de vez en cuando no está mal. No hay duda de que esta comida suele ser la protagonista del menú al momento de una salida entre amigos o de darse un gusto.

Especialistas en nutrición afirman que comer hamburguesas tiene su lado positivo, pero también el negativo.

Entre lo positivo está el hecho de que tiene carne, lo que representa una buena opción de proteína, indispensable para los músculos, además tiene vitamina B12, zinc y hierro. También tiene verduras, lo que constituye una buena fuente de antioxidantes. Sin embargo, estos ingredientes solo son positivos si no tienen mucho tratamiento químico o conservantes.

Las salsas, embutidos o el carbohidrato de la harina afectan negativamente el cuerpo si se comen constantemente, esta constancia es difícil de evitar, ya que las hamburguesas son tan sabrosas, que se hacen aditivas.

Aunque la carne roja es saludable, consumida en exceso puede acarrear problemas de salud, como estreñimiento y aumento del ácido úrico. Para ser más saludable, puede sustituirse por pollo u otra carne blanca.

Una hamburguesa sencilla, solo con verdura, salsa y carne, tiene entre 500 y 600 calorías, pero la gente no las come sola, sino que las acompaña con papas fritas y refrescos, lo que añade unas 660 calorías más. La Organización Mundial de la Salud recomienda unas dos mil calorías al día, publicó El Universal.

Testimonio y pruebas

El referido portal compartió la experiencia de Morgan Spurlock con el documental “Súper Engórdame” en el 2044. El hombre decidió comer hamburguesas por 30 días, no incluyó otra comida que no fuera esta y otras de tipo chatarra. Además, no debía caminar más de cinco mil pasos sin la posibilidad de correr, esto para ver qué tanto afecta el sedentarismo. Los resultados fueron asombrosos.

Antes de comenzar, Spurlock pesaba 84 kilos con una estatura de 1,88 metros. A los 30 días, pesaba 105 kilos. Su colesterol pasó de 168 a 230. Estaba bien del corazón y luego se volvió propenso a enfermedades coronarias. De ser un hombre con un estado de ánimo estable, su hígado se vio afectado, se volvió cansado y con cambios de humor, esto sin contar que su vida sexual empeoró, ya que empezó a tener disfunción eréctil.

Tuvo que hacer una dieta para que su organismo volviera a los parámetros normales, pero le costó bajar de peso. Bajó 10 kilos en cinco meses.

Consecuencias

El portal Cuidado de la Salud reseña que las consecuencias de comer mucha hamburguesas son las siguientes:

-Obesidad.

-Aumento del colesterol y los triglicéridos.

-Afecta el corazón

-Aumenta las posibilidades de diabetes.

-Fomenta alergia e intolerancia hacia ciertos nutrientes.

-Afecta el sistema inmunológico.

-Provoca estreñimiento.

-”Afecta la tersura de la piel y la sedosidad del cabello”.