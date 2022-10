Viral: se desmaya cuando su hija le dice que está embarazada

El video de una mujer mexicana desmayándose cuando su hija le da la noticia de que está embarazada es uno de los más virales en TikTok.

La grabación la publicó su hija Daniela Silva. Su esposo grababa cuando ella le mostraba a su mamá una grabación a través de la cual le decía que iba a ser abuela. Con el video, querían inmortalizar la reacción de la mujer.

Su mamá le pregunta “¿Estás embarazada?” Luego le vuelve a preguntar por segunda vez “¿Estás embarazada?” Daniela asienta con la cabeza respondiendo en forma de señal que sí. De inmediato, su madre vira los ojos y cae al piso.

El momento lo lanzó en su cuenta @soydanisilva, desde donde generó miles de comentarios.

Muchos no pueden parar de reír al ver el video. En unas siguientes publicaciones, Daniela contó que incluso a ellos como familiares, les da risa, pero que en el momento, no fue nada gracioso. Se asustaron. Su esposo tuvo que tirar el teléfono y dejar de filmar para socorrer a su madre. Ella intentó atajarla, pero no pudo.

Muchos usuarios preguntaron si hay una segunda parte, ya que quieren ver qué pasó después de que la mujer se desmayó, pero Daniela responde que no hay otra parte, ya que no pudieron seguir grabando por tener que ayudar a su mamá y el nerviosismo del desmayo.

“Ahorita está chistoso, pero en el momento no estuvo tan chistoso porque se nos fue literal al piso y se pegó en la cabeza”, contó la joven.

Explicó que para dar la noticia, hicieron un video personalizado para cada familiar y que a todos los grabaron para captar su reacción, pero la única que se desmayó fue su madre.

Después, mostró el video que le estaba enseñando a su mamá y precisó el instante de la grabación cuando ella cayó inconsciente.

“Lo bueno es que mi mamá no tiene TikTok”, es el mensaje escrito junto a un emoji de risas con el que Daniela lanzó el desmayo de su progenitora en la referida red social.

Comentarios

La publicación del desmayo tiene casi dos millones de reproducciones. La gente no pudo dejar de comentar.

“Tu mamá no estaba lista para esa conversación”, dijo alguien.

“Los ojos (refiriéndose a cómo la señora viró los ojos) Ay perdón pero me dio risa... dime que está bien y bueno qué dijo”, comentó otra persona.

“Pense que era exageración hasta que oí el golpe macizo en el suelo”, afirmó otro usuario, mientras que otra persona la propuso para el “top 10 de las mejores reacciones en TikTok”.