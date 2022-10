Hombre que estuvo muerto por 90 minutos reveló todo lo que observó en el “más allá”

Las experiencias cercanas a la muerte siempre han intrigado a las personas y algunos que estuvieron clínicamente muertos para luego volver a la vida, se han dedicado a contar sus experiencias, aumentando aún más la fascinación de la raza humana por este tipo de sucesos. Alistair Blake pasó exactamente por esto y su historia es sin duda inquietante.

Cada cultura tiene sus creencias con respecto a lo que les espera a los humanos después de la muerte, pero usualmente la muerte es para siempre; aún así hay quienes la han vivido y han vuelto a caminar entre los vivos, dando ciertas explicaciones de lo que hay detrás de todas estas creencias que se extienden sin excepción por todo el mundo.

Luego de estar 90 minutos muerto, este hombre volvió a la vida y ahora cuenta lo que vio en el “más allá”

El caso de Alistair Blake es uno bastante peculiar y hasta extremo, pues a sus más de 60 años sufrió un paro cardiaco a tempranas horas de una mañana de enero de 2019, su esposa estuvo 20 minutos intentando RCP hasta que llegaron los paramédicos, que hicieron lo mismo y hasta usaron desfibrilador durante más de una hora.

“Técnicamente, estuve muerto durante 90 minutos. Recuerdo irme a la cama el sábado por la noche, y lo siguiente que recuerdo fue despertarme el jueves por la mañana en un carrito que iba de la UCI a la unidad de cuidados coronarios” explicó Alistair para medios locales.

Además, añadió que “Mucha gente me pregunta si vi algo, y no, no vi nada. No hay luces brillantes, nada de eso en absoluto. Es un caso de no saber qué hay ahí fuera, pero eso no me importa, siempre y cuando esté en forma y saludable”.

La vida de Alistair Blake después de la muerte

Por suerte para el hombre, los médicos hicieron lo suyo destapando su arteria bloqueada, se le colocó un marcapasos en el corazón como medida de precaución y Alistair fue dado de alta después de 12 días sin mayor inconveniente.

“Adoptas un enfoque totalmente diferente de la vida. Reducir la cantidad de horas que trabajo, tratando de conectarme más con familiares y amigos. Mis hábitos alimenticios han cambiado. Como más sano y hago más ejercicio, si te vas a ir, te vas a ir. Si va a suceder, sucederá” concluyó el hombre.