Esposa regaló a su pareja boletos para el Mundial, para estar con su amante

No cabe duda de que la mayoría de los hombres esperan con ansías la llegada del Mundial de 2022. Es uno de los eventos que más atraen a los aficionados al balompié, en el que pueden ver a los mejores futbolistas y apoyar a su representativo nacional.

Sin embargo, les pedimos que se detengan unos cuantos segundos a reflexionar. Ustedes, ¿qué preferirían: ir a la Copa del Mundo o no perder su matrimonio?

Aunque son dos opciones que podrían estar alejadas una de otra, la realidad es que hay un caso en Reino Unido que le va a llamar la atención a más de uno.

Y es que, una esposa decidió comprarle a su pareja el boleto de avión a Qatar, así como algunas entradas para estar en partidos de primera fase y las siguientes rondas.

Podría parecer un regalo que cualquiera envidia. Pero el meollo del asunto radica en que la mujer no hizo esta acción tanto por amor, sino para tener tiempo libre al lado de ¡su amante!

Y ahí es cuando les preguntamos: ustedes, ¿qué harían?

Sarah, nombre que la mujer dio a Metro para no revelar su identidad real, reveló que tomó la decisión de mandar a su esposo a Qatar, para tener algunas semanas al lado de su amante.

“Tengo 42 años y llevo 17 años casada con mi marido, tenemos dos hijas y al principio me trataba como una princesa, parecía un cuento de hadas”, indicó la señora, a quien le llegó el otro amor por medio de una app para personas casadas.

“Cuando me casé no existían estas apps que te permiten conocer gente de todo el mundo. Sé que sonará tonto, pero cuando lo conocí (a su amante) por medio de las redes hubo química inmediata. Ha sido muy emocionante, es como revivir un amor de la adolescencia y eso es un sentimiento mutuo”, reveló.

Aunque sostuvo que no piensa dejar a su esposo, siente que lo que vive con su otra pareja es algo que no había experimentado en muchos años.

“Mi esposo me ha dicho que me ve mucho menos estrésala en tiempos recientes, y es cierto. Mi amante me entiende como nadie, vivimos en una burbuja sólo él y yo, para complacernos. Son cuatro meses, pero ha logrado sacar de mí una facta que había olvidado”, dijo.