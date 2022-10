Descubre cuáles son los signos del zodíaco más desconfiados y por qué

Los signos del zodíaco son toda una carta de misterios, aunque la guía astrológica pareciera ser o tener una pequeña clave para descifrarlos, la verdad es que cada una de las figuras que hacen parte de la denominada carta astral, tiene sus propias reservas, siendo por ejemplo, la desconfianza, una de ellas.

Y es que puede que existan signos que sean totalmente contrarios en elementos y días de nacimiento, sin embargo, coinciden y calzan a la perfección en personalidad, existen astros que son conocidos por ser muy leales, otros muy amistosos, están los que son muy familiares, pero como todo, siempre dentro de todo lo bueno, sin duda alguna también hay debilidades.

Nosotros te presentamos 3 de los signos que son característicos por pensársela más de una vez, si puede confiar en ti.

Cáncer

Cáncer siempre está en busca del amor, pero es una búsqueda a golpe y cuida, es decir, tienen sus inseguridades. Un motivo que en ocasiones suele traer diferencias con la pareja, puesto que Cáncer siempre intenta saberlo todo, no cree estar conforme con nada y está siempre con la guardia alta.

Acuario

Un signo que tiende a confundir, pues aunque suelen ser personalidades que les gusta la libertad y reflejan un entusiasmo despreocupado, la verdad es que muy en sus adentros hay una gran desconfianza del mundo que los rodea. Cuando comienzan a sospechar de alguien en particular son un gran problema, ya que sus maneras cambian, puede que sientas que el Acuario que conociste ya no existe.

Sagitario

No dan ningún paso en falso, Las personas de Sagitario son de pensar muy bien cada paso que dan, aunque es una actitud muy válida y acertada y no para criticar, sin embargo, tiende a llevar este paso más allá, convirtiéndolo en el pan de cada día. Su desconfianza hace que eviten en muchas circunstancias tomar decisiones que quizá los habrían hecho feliz, pero que no se atrevieron.