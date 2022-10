Nunca se detuvo: Mujer de 70 años se hace rica con sus ganancias en OnlyFans

En muchas ocasiones la vida tiene preparadas algunas sorpresas para las personas. Y es que, es probable que de un día para otro la rutina de los individuos cambie para siempre.

La llegada y auge de OnlyFans ha hecho que miles de internautas emprendan en la plataforma, con la finalidad de obtener más recursos económicos.

Cada usuario tienes sus propias necesidades. Algunos acuden al sitio para adultos para saldar deudas, mantener a su familia, pagar su carrera o, simplemente, porque a partir de la pandemia perdieron sus trabajos, mientras que otros lo hacen para incrementar sus cuentas bancarias con el sueño de volverse millonarios.

Adulta mayor se hace rica en OnlyFans

Pero la historia de Michelle Hardenbrook, una mujer de 70 años de edad que gana miles de dólares en OnlyFans, es tendencia en las redes

Y es que la adulta mayor, en lugar de descansar y disfrutar de su jubilación, tiene que trabajar para mantener y cuidar a su hijo con discapacidad.

Ella se unió a la página de origen británico a inicios de 2020 y cosechó casi 35 mil dólares en su primer mes, luego de que se hiciera viral un video en el que buscaba suscriptores.

La señora relata que aunque ha vivido en la pobreza la mayor parte de su vida, este cambio radical en sus bolsillos ha tenido duras consecuencias.

“Siento una gran sensación de logro, pero lo triste para mí es que no puedo hablar de mi éxito a la gente que conozco, porque estaría mal visto. Mi familia no me habla desde hace años. Si se lo contara, se reforzaría la creencia de: ‘Michelle es rara’. Y es que no hay muchas mujeres de más de 60 años que hagan este tipo de trabajo”, indicó al Daily Star.

OnlyFans le cambió su vida

Michelle radica en Luisiana, Estados Unidos, y trabajaba como secretaria, aunque siempre llegaba a final de quincena con deudas, por lo que criar a sus dos hijos era todo un reto.

Antes de llegar a los 56 años perdió su empleo, por lo que emprendió a dar masajes para pagar sus facturas.

Ahora, ella usa la mayor parte de los ingresos que consigue en la plataforma en los cuidados de su hijo, quien quedó discapacitado a los 35 años por una enfermedad cardiaca.

Relaciones opuestas con sus hijos

Lo cierto es que Michelle Hardenbrook no tiene otras prioridades que las relaciones con sus hijos, las cuales son muy opuestas.

“Mi hija no me ha hablado en 20 años. Estoy segura de que si se enterara de lo que estoy haciendo ahora tendría más munición para no hablarme, porque en su mente cualquier cosa mala que haya pasado en su vida es por mi culpa, pero es absolutamente lo contrario. Mi hijo dice que si no fuera por mí estaría muerto”, dijo