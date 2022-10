Usuaria de Tik Tok imita pasos de Michael Jackson en pleno paso de huracán Ian

Sin duda, el huracán Ian generó estragos en el país, por su fuerza e intensidad. En total, acabó con la vida de al menos 100 personas en Florida, específicamente, afectó en magnitud al sureste: los destrozos prevalecieron.

La situación irregular que sucedería se anunció con tiempo y, en forma de documentación, muchos individuos optaron por difundir de hace días cómo se preparaban para esperar los vientos fuertes. Esto, a través de videos publicados en las redes sociales.

Sin embargo, una joven de cabello oscuro utilizó el suceso para generar sensación; resulta que optó por imitar al siempre recordado Michael Jackson.

Chica viral por bailar

La chica imitó una de las más reconocidas escenas del artista, aprovechó los vientos poderosos para hacer la grabación donde refleja su amor por el talento pero, también, su capacidad para retar a la naturaleza.

De cara a tal acción, la muchacha se convirtió en viral en Tik Tok. Los seguidores no tardaron en compartir el video y hacer comentarios al respecto.

Conocida como @noemihopper, ha revolucionado todo el panorama digital. A la fecha, cuenta con más de un millón y medio de reproducciones el producto audiovisual.

Comentarios

Muchos son los comentarios que acompañan al vídeo de Noemi, tras su publicación, como se ha mencionado anteriormente. Entre los que poseen más ‘Me gusta’, destacan: “Donde no se sostenga de la puerta, se va a visitarlo”, “Yo siempre viéndole el lado bueno a los problemas”.

A la par, otros tres comentarios muy fuera de lo común y corriente, un tanto subidos de tono: “Por estas razones mi generación no dura mucho”, “Ya no le tienen miedo a nada”, “El viento: Ok ya te luciste ahora te vas conmigo, *se la lleva el viento*, ildando de irreverente a la joven que se grabó y subió el video a Tik Tok.