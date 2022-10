Una investigación asegura que los implantes dentales pueden servir también como audífonos

El Journal of the Acoustical Society of America confirmó esta semana que un grupo de investigadores descubrieron que los implantes dentales pueden ser igual de útiles que los audífonos, gracias a las vibraciones que se generan mediante prótesis dentales fijas ya que están integrados al hueso de la mandíbula que conecta con el oído interno.

La aseveración científica ayudaría a crear alternativas de los audífonos convencionales y los implantes cocleares, que son los dispositivos que usan las personas con discapacidades auditivas. Las estadísticas detallan que cada tres personas mayores de 60 años sufren enfermedades por la pérdida de la audición y cerca del 40% de las personas que la padecen puede mejorarla con dispositivos como los audífonos.

(robertprzybysz/Getty Images/iStockphoto)

Hallazgo

Jianxiang Tao, investigador dental de la Universidad de Tongji en Shanghai y principal autor del estudio, informó querer dar un paso más allá al poder convertir por completo los implantes dentales en audífonos mediante la incorporación en el sector de un diente falso anclado en la mandíbula.

Para llegar al descubrimiento el equipo determinó cómo los implantes dentales son capaces de transmitir sonido en comparación con los dientes naturales y el hueso mastoideo detrás de la oreja, del que dependen otros tipos de audífonos para funcionar. Para ello, se aplicaron tonos de sonido a los implantes, dientes naturales y huesos mastoides de 38 personas con pérdida auditiva y un solo implante dental.

Los resultados reflejaron que los implantes dentales frontales funcionaron un poco mejor que los ubicados en la parte posterior de la mandíbula debido a que la mandíbula en la parte delantera de la boca es más dura que en la parte posterior. También se detalló que los dientes inferiores y los implantes funcionaron al igual que los superiores para transmitir el sonido.

“Una excelente ocultación, una buena comodidad y una mejor calidad de sonido”, así lo definen los especialistas chinos en comparación con los audífonos tradicionales.