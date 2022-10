Influencer llama “pobre” a un usuario por donarle 1 dólar

Una influencer acaba de ganarse las críticas de sus seguidores al despreciar a uno de los usuarios que, en respuesta a su petición de donativos, le regaló 1 dólar.

Lo llamó pobre, y hasta lo amenazó con banearlo (Eliminarlo de su cuenta) si no se suscribía a su canal.

La reacción de la chica fue desproporcionada y ella misma lo reconoció hasta el punto de eliminar el video, pero lo hizo demasiado tarde, ya que sus seguidores no le perdieron el rastro y grabado el video de la situacipon para difundirlo en sus cuentas.

Como resultado, los comentarios no se han hecho esperar. De esta forma, Karen Liao se suma al grupo de los llamados “influencers” que aprovechan la gran cantidad de seguidores que poseen para pedirles dinero o hasta para chantajearlos. Ejemplos ya hay muchos.

“No seas idiota”

Cuando Liao pidió aportes para mentaner su cuenta paga, grababa un clip desde una habitación. De fondo se deja ver una cama y luz tenue en todo el ambiente.

La chica leyó que uno de los usuarios le ofreció un dólar, es decir, 20 pesos mexicanos, y reaccionó: “¿Me acabas de donar un dólar? ¿Qué me voy a comprar con eso? No seas idiota. No seas pobre. ¿Me diste un dólar? ¿Sabes qué? Solo voy a recibir 60 centavos”, reprochó.

“Bien, si no te suscribes ahora mismo te banearé. 10, 9, 8″, mencionó en su nativo idioma inglés, citó Proceso. Para el momento en que suceden los hechos Liao acumulaba 100 dólares en aportes (2 mil pesos mexicanos).

La modelo pedía el dinero a cambio de contenido exclusivo en una “temporada de mejores amigos” demás de acceso a un chat exclusivo, pero no especificó qué tipo de sorpresas recibirían sus patrocinantes.

Otros casos

Otros llamados “influencers” han caído en la misma práctica o han sobrepasado los límites del respeto. Por ejemplo Jayne Rivera fue fuertemente criticada el año pasado por hacer una sesión de fotos en el funeral de su papá.

La joven se tomó fotos posando peinado, maquillaje y elegante vestido negro durante el velorio de su papá, un veterano del ejército. De hecho, se podía ver, detrás de ella, el cadáver de su padre en ataúd abierto. No fue una foto, fueron varias, lo que dejó ver la frialdad con la que la joven asumía un momento tan personal y tan privado.

También, el influencer Borja Escalona tuvo que pedir perdón tras las críticas recibidas por amenazar a un restaurante donde quería comer gratis. Como se recordará, Escalona pidió una empanada en un local de tapas en España y cuando se retiraba del lugar la empleada le exigio que pagara el precio del producto, lo que molestó a Escalona. Según su lógica, el hecho de hacerle publicidad al negocio ya daba por pagado el precio del bocadillo, lo que no fue aceptado por la trabajadora ni por los dueños de la empresa que en ningún momento lo habían llamado para pedirle promociones.

