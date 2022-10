Conoce los perfumes para mujer que no pasan de moda sin importar la temporada

Deseja investir em um perfume feminino importado? Essas são as fragrâncias básicas mais indicadas Imagem: Pexels

Con el paso del tiempo y de las temporadas, cada vez son más las fragancias que salen al mercado, volviendose populares. Sin embargo, existen perfumes de mujer que han marcado su huella en el rubro que aunque pase el tempo, no pierden vigencia e incluso se vuelven clásicos solicitados por muchas.

Existen un sin fin de perfumes de mujer para escoger, aunque no todos son considerados clásicos. A continuación te contamos de algunos que con su aroma tan peculiar, se han vuelto de los favoritos de las mujeres por años y años.

CK One Unisex

CK One de Calvin Klein es una fragancia unisex que revolucionó totalmente el mundo de los perfumes. Con sus refrescantes aromas cítricos, este perfume te brinda un toque de frescura que invita a ser tu mismo en todas tus facetas.

Woman de Ralph Lauren

La fragancia para mujer Woman Eau de Parfum de Ralph Lauren, que encarna la esencia de la feminidad moderna, pertenece de la familia floral amaderada, capta la dualidad única entre las notas de nardo intenso, grosella negra y maderas de sándalo.

Boss The Scent For Her

Hugo Boss Perfume, The Scent For Her Eau de Parfum trae consigo una increible sensación seductora, con una nota de fondo oculta de: Cacao Tostado. Un perfume que ha logrado mantenerse en la cima del mercado gracias a su aroma único.

L.12.12 Magnetic

La fragancia para dama Lacoste Magnetic Eau de Parfum cuenta con esas notas aromáticas especiales que te encantarán como naranja y mango, dandole un toque vibrante con detalles como vainilla y jazmín para agregar un giro delicado a todas aquellas mujeres que lo usen.

Si de Giorgio Armani

Este perfume para mujer Sì Eau de Parfum de Giorgio Armani, exalta en la mujere un toque de elegancia y sensibilidad. Esta fragnacia tiene la premisa “Ella dice Sí a la audacia, Sí al amor, Sí a la vida”. Sì Eau de Parfum pertenece a la familia olfativa chipre frutal, con acordes de néctar de grosella negra, chipre moderno reinventado y maderas blancas almizcladas.