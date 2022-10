Tarot del día: la carta que regirá a tu signo hoy domingo 2 de octubre

Con las cartas del tarot aprenderás las influencias internas y externas a la que estarás sometida en este día. Por eso sigue estos consejos para que las energías fluyan y estés en paz y armonía.

Aries

La Luna

Sigue tu intuición y confía en tus capacidades para sacar adelante ese emprendimiento que tanto esfuerzo te ha costado. No permitas que esa mezcla de celos y rencores invadan tu corazón. Tienes una relación consolidada y esos detalles pueden fracturarla.

Tauro

El Seis de Bastos

No menosprecie el ofrecimiento que te hacen en el plano profesional, quizás lo ves como algo muy simple, pero tu puedes hacer de eso algo muy grande. Es momento de remediar las diferencias entre tu pareja y la familia para que tengas paz y armonía.

Géminis

El Rey de Copas

Los problemas que se presentaron en semanas anteriores en el plano laboral, a partir de este momento se aclarará el panorama y avanzarás en los negocios. Tu familia va a apoyar la decisión que tomes de irte con tu pareja para probar la convivencia, así que es momento de agarrar las maletas y vivir la vida.

Cáncer

El As de Bastos

Tu voluntad y determinación fue tan fuerte que hoy te parece mentira que lograrás sacar ese proyecto. Está allí, va avanzando y sientes una satisfacción única. Celebra con los tuyos porque de aquí en adelante lo que viene es prosperidad y éxito.

Leo

El Seis de Copas

Tienes un equipo al que ha costado mucho engranar, pero ya por fin lo lograste y todos están abiertos a recibir y a dar. Alguien de tu pasado regresa y lo hace con la plena convicción de que tu eres la persona indicada en su vida. Así que prepárate para ese momento.

Virgo

El Mago

Estás satisfecha con lo que haces para lograr que los negocios salgan adelante, pero debes tener mucho cuidado porque en un descuido todo lo que construiste se puede esfumar. Tu eres cuidadosa e inteligente y no vas a permitir que eso suceda. Así que muy pendiente de los pasos que das.

Libra

La Fuerza

Si quieres lograr los objetivos tienes que armarte de coraje y determinación. No esperes que las cosas te caigan del cielo, tienes todo a tu favor, es tu mes, es tu momento y tienes las energías positivas para estar allí. Prudencia a la hora de comunicarle a tu pareja algunas diferencias que tienes. Hazlo con sutileza para evitar conflictos.

Escorpio

El Rey de Oros

La abundancia y las buenas oportunidades llegan a tu vida para compensarte por todas las cosas difíciles que pasaste para llegar a este momento. Hay un encuentro con alguien que tenías mucho tiempo sin ver y será como una chispa en el corazón que los dejará a ambos sorprendidos.

Sagitario

El Siete de Copas

En una reunión con personas influyentes te ofrecen una oportunidad de cambio laboral que lo debes pensar muy bien. Puede que esto sea a primera vista muy jugoso, pero las perspectivas a futuro no son las que esperas en el plano profesional. Así que antes de cualquier decisión, analiza los pros y los contras.

Capricornio

El Diez de Oros

Ya tienes la estabilidad económica que deseabas, ya llegó el momento de dar otro paso importante en tu vida, formar una familia. Es el momento de consolidarte con la pareja y de cumplir ese sueño de ambos de estar juntos como Dios manda, así que de aquí en adelante que reine el amor.

Acuario

La Sota de Oros

Vas por buen camino para lograr que lo que está estancado avance, pero no esperes que las cosas sean para ya. Todo tiene un tiempo y su momento, así que ármate de paciencia y mucha tolerancia. La relación que estás iniciando va por buen camino, así que no desesperes para que no lo alejes.

Piscis

El As de Oros

Prepárate porque no sólo vas a brillar en el plano profesional, sino que tu economía va a mejorar considerablemente y vas a poder resolver algunas situaciones familiares que te tenían preocupada. El amor toca a tu puerta y con la persona que menos te imaginaste. Te va a confesar lo mucho que te quiere.