¡Vas a escuchar al fantasma! Conductor de bus vivió momento espeluznante cuando le timbraron la parada y no había nadie (Metro Ecuador)

Una escalofriante experiencia paranormal vivió un chofer de bus y logró captarlo en un video. En el clip afirmó: “¡No estoy loco!”. Los más espeluznante es que se logra escuchar al espectro cuando pide que le pare el bus para poder bajarse.

Se trata de uno de los choferes del corredor 4 de Saeta (Sociedad Anónima de Transporte Automotor) en la ciudad de Salta- Argentina. En horas de la noche, cuando el conductor terminaba su jornada pero alguien comenzó a tocar el timbre de parada pero ya no había nadie en la unidad, según resaltó el diario La Nación.

En las imágenes muestra el chofer muestra que el colectivo está vacío pero tiene la luz que solicita la parada y se escucha la voz de una mujer que repite “parada señor”, a lo que el hombre manifiesta: “Se van a cagar de risa, hermano, pero no estoy loco. Me tocaron el timbre y hay alguien que me habla atrás. ¿Escuchan?”.

El video lo compartió en el grupo de WhatsApp que comparte con sus compañeros de trabajo y luego se replicó a través de las redes sociales.

Mira el escalofriante video: