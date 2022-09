Horóscopo de hoy: jueves 29 de septiembre para cada signo del zodiaco

Aries

Necesitas que el ambiente laboral mejore para que el equipo se ponga en movimiento y puedan ser eficientes. En el amor, debes asumir que cometiste un error y que te toca asumirlo con responsabilidad, así que busca la reconciliación con humildad.

Tauro

Asume que se cometieron errores y que eso trajo como consecuencia el atraso de todo el trabajo. Ahora toca resolver y ejecutar las acciones para acelerar procesos. En el amor, mide tus palabras cuando plantees a tu pareja las diferencias que tienes, porque puedes generar un problema mayor sin necesidad.

Géminis

No dejes que el trabajo se acumule porque si no el estrés te va a generar problemas de salud. Lleva las cosas con calma y mucha tolerancia para no ofuscarse. En el amor, buenas noticias te traerá tu pareja y celebrarán con una noche de pasión.

Cáncer

Debes tener cuidado con las estrategias que estás aplicando, no son adecuadas para el momento y para la crisis que hay en el plano laboral. Deja que las aguas se calmen y procedes de otra manera. En el amor, deja los celos y las impulsividades porque eso lo que trae es problemas en tu relación. Así que busca la armonía y la paz.

Leo

Oportunidades laborales llegan a ti y debes tomar una decisión pronto. Pese a que te va muy bien donde estás, las perspectivas de un cambio son de mucho éxito. En el amor, si no te genera confianza esta relación, lo mejor es dejar las cosas hasta aquí. Toma la decisión porque después puede ser peor.

Virgo

Desde hace tiempo tienes en mente un negocio familiar y llegó el momento de proponerlo y de concretar la idea. Les irá muy bien. En el amor, tu vida social está muy activa en estos días, aprovecha para conocer gente porque por allí puede estar una persona especial para ti.

Libra

Llevas una vida muy agitada, demasiado estrés y necesitas producir el doble para saldar deudas. Ponle un parado a los gastos para que no te veas ahogada en el futuro inmediato. En el amor, no te preocupes porque no te vas a quedar sola en la vida, afuera hay alguien que te espera, solo debes tener un poco de paciencia porque tu corazón pronto va a latir con fuerza por alguien especial.

Escorpio

Te ofrecen un cambio que puede ser la oportunidad que esperabas para crecer en el plano profesional. No temas y acéptalo, ya verás que te irá mejor de lo que esperas. En el amor, no busques excusas para no aceptar esa invitación. Date la oportunidad de conocer a esa persona porque te puedes llevar una sorpresa.

Sagitario

Los errores se pagan a veces muy caros, pero te ayudan a entender cuál es el camino que debes tomar. Te sucedió, pero ahora ya sabes por donde debes iniciar para alcanzar la meta. En el amor, tus amigas te hacen una invitación, acéptala porque conocerás a alguien que te hará brillar los ojos.

Capricornio

No puedes bajar la guardia en el plano profesional porque hay alguien que quiere tu cargo y no te puedes dar el lujo de cometer errores. Tu eres fuerte y no lo vas a permitir. En el amor, llega alguien del pasado a descontrolarte la vida cuando ya estabas organizada. Cuidado porque eso es pasajero.

Acuario

Muchas tensiones porque estás a punto de presentar un proyecto que puede significar tu crecimiento profesional. Tranquila que todo va a salir muy bien y pronto vas a celebrar el triunfo. En el amor, tu pareja te apoya en todo, así que estará cerca de ti para ese momento.

Piscis

Surgen muy buenas oportunidades laborales por diferentes vías, pero no te precipites a tomar una decisión. Reflexiona, ve que ofrecen y evalúa si vale la pena. En el amor, te sorprenderás porque tu amigo de toda la vida te va a confesar el amor que siente por ti. No desprecies esta oportunidad puede ser tu persona ideal.