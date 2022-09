Estos fueron los amores de Michele Morrone

El próximo 3 de octubre, el actor italiano Michele Morrone estará cumpliendo 32 años. Se ha cotizado en los últimos años como uno de ellos hombres más bellos del espectáculo y su rol como Massimo Torricelli en las películas de Netflix 356 Days lo han puesto en el ojo del público a nivel internacional.

En la actualidad está sonando como el nuevo amor de la socialité y empresaria Khloé Kardashian. Hace tan solo unos días los vieron juntos en una fiesta posterior al desfile de Dolce & Gabbana en la Semana de la Moda de Milán.

La pareja se mostraba muy a gusto y para deleite de las cámaras los dos explotaron sus facetas de modelo, pero todavía no sabemos si realmente Morrone y la Kardashian son algo más que amigos, reseñó Homosensual.

Está divorciado

Michele Morrone es un hombre divorciado. Estuvo casado con la diseñadora Rouba Saadeh desde 2014 hasta 2018 y de esa relación nacieron sus dos hijos: Marcus y Brando.

Desde 2018 no se ha conocido alguna otra pareja para este galán, aunque obviamente sí ha salido con diferentes amigas, claro que también causo mucha polémica la escena gay con beso incluido entre Morrone y Simone Susinna, pero todo se debió a que ambos actores actuaban para una escena de la película The Next 365 Days.

Juntos tuvieron dos hijos (Agencias)

Lo que sí ha elogiado el público es el realismo con que este actor asume sus compromisos profesionales, de hecho también se ha especulado que pudo tener alguna relación con su coprotagonista femenina Anna-Maria Sieklucka en la misma producción, pero tal parece que no hay nada fuera de los foros.

Por ahora, nada

Aunque ambas celebridades están “disponibles”, tal parece que todavía es muy pronto para hablar de ser novios. Un representante de Morrone confirmó que el actor sí dijo que ella es “muy simpática”, pero indicó que ambos no sostienen un romance como se cree. Según el portavoz la fundadora de Good American, de 38 años y el actor de 31 apenas se conocieron el día 25 de septiembre en el desfile y que la firma “Dolce y Gabbana les pidió que se tomaran una foto en el ‘show’”.

Por el lado de la socialité, desde que pasó los vaivenes sentimentales con Tristan Thompson -que dicho sea de paso es el polo opuesto de Morrone- se le ha emparejado con un jugador de la NBA y con un empresario, pero con ninguno hay confirmación. La empresaria ha dicho que por ahora “se centra en sus dos hijos: True y el pequeño que nació en agosto”, precisó Cosmopolitan.

