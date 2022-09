Tarot del día: la carta que regirá a tu signo hoy domingo 25 de septiembre

Con las cartas del tarot aprenderás las influencias internas y externas a la que estarás sometida en este día. Por eso sigue estos consejos para que las energías fluyan y estés en paz y armonía.

Aries

Sota de Espadas

Una noticia inesperada llega a ti para beneficiarte con algunos cambios que tienes en el plano profesional. Tienes que confiar en tu inteligencia, en tu intuición y en tu capacidad para resolver y adaptarte a tu nuevo entorno. Saldrás muy bien de todo eso.

Tauro

El Dos de Copas

Es momento de resolver esas diferencias que están causando alejamiento con tu pareja. Busquen un momento para conversar, para llegar a acuerdos y salvar la bonita relación que ambos han construido con mucho esfuerzo. Todo se va a solucionar.

Géminis

El Cinco de Espadas

Estás en un momento de mucha rabia porque las cosas no salieron como lo esperabas. Debes tener calma y dejar ese sentimiento de derrota que no te deja avanzar. La carta te dice que debes seguir adelante y no detenerte por nada ni por nadie.

Cáncer

El Dos de Espada

Tienes que dejar la indecisión porque vas a enfrentar situaciones difíciles que requieren de toda tu inteligencia y fuerza de voluntad para resolver. Por sobre todas las cosas debes actuar con honestidad y con buenas intenciones.

Leo

El Tres de Copas

Tienes una energía positiva, maravillosa para que todo lo que hagas te lleve al éxito, pero tienes que ser humilde, considerada con los que están a tu alrededor porque cualquiera que tiene situación difícil ve la tuya con sentimientos de rencores y eso no es bueno, trae cargas negativas.

Virgo

El Rey de Bastos

Tienes que ser prudente con tus gastos porque vas a necesitar ese dinero para una situación familiar que debes resolver. Pese a que todo puede complicarse tu saldrás airosa por tu actitud positiva. La carta también te dice que tu relación está en un momento de mucha estabilidad. Aprovecha.

Libra

La Muerte

La carta te advierte de una noticia inesperada que puede cambiar tu vida, pero es algo que necesariamente tenía que ser así para que tu avances. No dejes que el miedo te detenga, por el contrario, tienes que tener valentía para enfrentar lo que venga. Tendrás el apoyo de tu familia siempre presente.

Escorpio

El Seis de Bastos

Tienes que dejar de rememorar el pasado y concentrarte en tu presente. Esas añoranzas no te dejan avanzar y ver que el universo te tiene deparada cosas maravillosas. Cuando dejes de pensar en esa persona, se te abrirán los caminos completamente.

Sagitario

La Reina de Copas

Sientes mucha tristeza en el corazón porque tomaste una decisión muy difícil de asumir, pero hay verdades que te llevan a eso. Tu familia está a tu lado para apoyarte, acepta los consejos y el cariño que te brindan para pasar esta dura etapa.

Capricornio

El Ocho de bastos

Prepárate porque a partir de este momento te viene una etapa de mucho trabajo y debes agilizar para que puedas sacar adelante todo lo que tienes en mente. La carta te dice que le pongas todo tu esfuerzo porque vas directo al éxito y la prosperidad.

Acuario

El As de Oros

Estás a punto de entrar en un momento muy productivo en tu vida que debes aprovechar para ahorrar, resolver algunas deudas y pensar en el futuro no muy lejano de convivencia en pareja. Así que prepárate que la vida te va a cambiar del cielo a la tierra.

Piscis

La Rueda de la Fortuna

No dejes a la suerte las decisiones que solo tú puedes tomar. Necesitas movilizarte para encontrar esa oportunidad para avanzar. Nada te va a llegar a las manos, si no te esfuerzas con valentía y aplomo.