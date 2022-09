Berni Eventos presenta su propuesta inclusiva y especializada para el mercado GLBT

Una empresa tiene muchos públicos: empleados, socios, proveedores, clientes y prensa, con los que interactúa diariamente, pero con cada uno se relaciona de forma diferente, de manera que muchas veces se hace necesaria una vía de comunicación directa y efectiva para llegar a cada uno de ellos. Una de estas vías son los eventos empresariales y sociales.

No obstante, al mercado de organización de eventos le estaba faltando la visión de diversidad e inclusión en cuanto a organización de eventos para la comunidad GLBT se refiere, representada por unas 2 millones de personas en Ecuador, quienes con la aprobación del matrimonio igualitario y unión de hecho también buscan espacios para celebrar con libertad sus acontencimientos especiales, y donde cuenten con el personal especializado en atención a este tipo de clientes.

Respondiendo a esa necesidad la empresa Berni Eventos, ubicada en Guayaquil, creó una propuesta especializada para el mercado GLBT, comparte Paolo López Berni, quien asegura que con más de 15 años de experiencia en el mercado “ya era necesario innovar y abrir nuevos mercados”.

Empresa. Berni Eventos presenta propuestas exclusivas para la comunidad GLBT como parte de su visión de inclusión.

“La iniciativa de incluir la organización de matrimonios igualitarios y hacer los eventos GLBTI vino de una idea fugaz. Con el personal nos reunimos y nos dimos cuenta que nos estaba haciendo falta una mayor inclusión para el público GLBT. Como empresa es importante que seamos sostenibles en todos los aspectos. Y no existe sostenibilidad sin inclusión”, comparte López.

Explica que -si bien es cierto- todas las empresas cuyo giro de negocio es la organización de eventos brindan en su mayoría servicios enfocados para el público heterosexual, desde la atención al cliente o servicios como el catering, la música, decoración, entre otros, “las propuestas para el mercado GLBT son escasas y en la mayoría de los casos, inexistentes”.

“Nos cuestionamos como empresa en ese sentido y vimos fundamental empezar a desarrollar esa visión de productos especializados para el mercado GLBT. Así empezamos esta gran idea, estamos sembrando primero”, dice.

El apoyo de la Cámara de Comercio y Turismo GLBTI

Como parte de las primeras acciones con este nuevo enfoque, Berni Eventos ha tenido acercamientos con la Cámara de Comercio y Turismo GLBTI, quien le está dando la asesoría necesaria de tal forma que los productos creados para la comunidad sean los adecuados, tanto en comunicación como en servicios.

Al respecto, Diane Rodríguez, CEO de la Cámara de Comercio y Turismo GLBTI, comparte que la propuesta de Berni Eventos se convierten en una oportunidad.

“Si bien es cierto hay empresas que realizan eventos de diversidad no existe un paquete exclusivo. Por ejemplo, hay paquetes para matrimonios, bautizos, cumpleaños, entre otros, pero en el caso de la población GLBT -como existe el tema de la discriminación sexual- no se había visto una empresa con enfoque directo hacia a la diversidad. Y con esto no me estoy refiriendo a que toda la empresa de eventos se debe convertir en GLBT, sino que dentro de sus paquetes pueden ofrecer servicios exclusivos para personas de la diversidad como hombres gays, lesbianas, transexuales y demás. En el caso de Berni Eventos ellos están ofreciendo un paquete especializado y eso es bueno, porque eso quiere decir que desde Guayaquil se empieza a abrir el mercado de eventos especializados para la diversidad”, comenta Rodríguez.

Un mercado importante para desarrollar negocios

Según datos proporcionados por la Cámara de Comercio y Turismo GLBT, el 10% de la población internacional es GLBT. En Ecuador serían unas 2 millones de personas.

“Es un mercado para nada despreciable por las cifras que maneja, pero al que no se le está dando la atención necesaria. Otras estadísticas como las de la World Trade Organization señalan que las personas de la diversidad al no tener hijos sus excedentes económicos los gastan en cuestiones que tienen que ver con bienestar y entretenimiento, que es justamente el servicio que ofrecen las empresas de organización de eventos”, comparte Rodríguez.

Berni Eventos con su propuesta

La empresa impulsa productos Gay Friendly, es decir, ambientes exclusivos y tolerantes hacia las personas LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales).

“Contamos con la capacidad de diseñar, gestionar y ejecutar eventos de manera personalizada para actos dirigidos en un entorno gay friendly, productos dirigidos al público LGBT, organización de actividades de patrocinio LGBT, como entrega de premios, patrocinios deportivos, culturales, entre otros”, agrega Paolo López Berni.

Además, se ofertan aniversarios y celebraciones de empresas que con motivo de la ocasión desean mostrar sus políticas gay friendly al público. Organización de conferencias de charlas a empleados sobre la conveniencia laboral de tolerancia, visibilidad y normalización de la diversidad sexual en el trabajo.

Propuesta. Paolo López Berni comparte las propuestas y productos inclusivos que ha creado la empresa.

“También nos vamos a especializar en la organización de eventos Gaying, que son actividades lúdicas para empleados y directivos en entornos que aún conserven prejuicios de diversidad sexual”, explica López.

El gaying consiste en actividades de grupo, desarrolladas en ambientes LGBT disfrutando de entornos de respeto, apoyo ambiente cosmopolita y de diversidad sexual.

Con esa propuesta Berni Eventos espera inspirar también a otras empresas a ser creadoras de entornos inclusivos como parte de su visión de sostenibilidad.