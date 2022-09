Pensó que era una espinilla y resultó ser un tumor, aquí su historia

TikTok se ha transformado en la red social donde contar experiencias permite alertar al público que lo observa, al igual que prevenir futuros problemas. Alonso Castillo indicó que lo que parecía ser una espinilla terminó siendo un padecimiento mayor.

Mediante compilaciones de imágenes el afectado mostró cómo el supuesto grano fue creciendo en sus dimensiones hasta alcanzar un tamaño preocupante. Aunque los especialistas, en primera instancia, le indicaban que se trataba de un absceso, esto no estaba más lejos de la realidad.

“Pasaban los días y no le daba tanta importancia, no parecía nada anormal. Fui a consultar con médicos y al parece era un absceso. Me recetaban medicamentos pero no disminuía de tamaño”, escribió.

Como medida radical Alonso acudió al hospital para que lo retiren mediante cirugía. “Yo seguía pesando que era un absceso, dijo.

No obstante, una vez hecho los estudios repetitivos, se evidenció que su cráneo estaba perforado. Se trataba de un tumor. En el procedimiento quirúrgico se retiró un pedazo del cráneo perforado, tejido y nervio.