Acusan de pervertida a maestra que hizo “twerking” a alumno en un acto escolar

Nuevamente una misma docente de una escuela en Florida enfrenta acusaciones de sus alumnos. Resulta que Julie Hoover ha sido señalada de aprovecharse de su posición de autoridad para acosar a los alumnos.

Hace algunos meses, la madre de un alumno la acusó de intercambiar mensajes inapropiados con su hijo. La mujer ha trabajado en la escuela cristiana Point of Grace, en Perry.

Se llegó a asegurar que la profesora insinuó al chico de 17 años que podían tener una cita en su casa mientras su esposo iba al trabajo.

“La acusada fue detenida con un cargo de figura de autoridad que solicitó o tuvo relaciones sexuales con un estudiante, sin embargo, fue liberada al día siguiente tras pagar una fianza de 15 mil dólares, equivalentes a poco más de 300 mil pesos mexicanos”, citó El Universal.

Un nuevo caso, con “Twerking”

La estación de televisión ‘WCTV’ reportó que esta misma maestra fue acusada otra vez, en esta ocasión por tener una conducta lasciva contra un joven de 17 años durante el baile escolar.

Según el informe, un testigo dijo que el estudiante se sintió acosado cuando la profesora, de 39 años, comenzó a bailar twerking (un estilo de baile con movimientos de cadera y muslos) “e incluso otros compañeros tuvieron que interponerse para evitar que continuara con el acto ante la incomodidad del joven”, citó el medio.

No conforme con eso, Hoover presionó al muchacho para que ingiriera bebidas alcohólicas y varias veces le acercó el pitillo de la bebida a la boca con la intención de forzarlo a beber. Ello sucedió en el mes de marzo, durante el baile de graduación.

La escuela no quiso involucrarse en el caso y solamente respondió: “La señora Hoover es una exmaestra de Point of Grace Christian. No proporcionaremos más información sobre su empleo o su salida de nuestra escuela”.

Julie Hoover es maestra de matemáticas y sobre ella pesan ahora cargos por corrupción de menores y el de abuso de su cargo para solicitar o cometer un acto lascivo en contra de un estudiante.

No es el único caso

No se trata del primer hecho de este tipo en el año en territorio estadounidense. En mayo, una profesora de Pensilvania fue arrestada luego de que su esposo la denunciara por haber tenido relaciones sexuales con una de sus estudiantes menor de edad. Como resultado de las investigaciones, la acusada tuvo que pagar 150 mil dólares para quedar libre.

