Horrible diagnóstico que le dieron a mujer que dormía 14 horas al día

Fue mediante TikTok que una joven de 21 años contó la enfermedad que se escondía detrás de sus 14 horas de sueño al día. Courtney Nettleton indicó que era juzgada por perezosa pero sabía que un mal estaba detrás.

“Dormía hasta 14 horas al día, pero me dijeron que simplemente era una perezosa debido a que era una adolescente. Fue muy frustrante, porque en el fondo sabía que algo no estaba bien”, aseguró Nettleton en su red social.

El diario Mirror reseñó que fue en cuestión de un mes cuando la joven notó un bulto en el cuello. Fue este síntoma el que atajo la curiosidad de los médicos, los cuales diagnosticaron que se trataba de un cáncer de tiroides.

“Mis amigos notaron un pequeño bulto en mi cuello en el trabajo y eso combinado con mis síntomas me empujó a reservar una cita con el médico al día siguiente... Me dieron una derivación urgente de dos semanas para un ultrasonido que confirmó que tenía un tumor sólido en la tiroides”, aseguró la joven.

¿Cómo la curaron?

A la joven le realizaron dos cirugías, en cada una de las intervenciones le extirparon una mitad de sus tiroides; con este proceso los galenos apuntaron que la paciente superó el cáncer.

Sin embargo, esto solo era el comienzo de otra trágica noticia, ya que tiempo después se dieron cuenta que en lugar de vencerlo, la enfermedad se había esparcido por los vasos sanguíneos de la mujer e iba a necesitar una terapia más fuerte.

“Estaba tan molesta cuando descubrí que todavía tenía cáncer. Tuve que decirle a mi familia y amigos que no estaba libre de cáncer y que tenía más tratamiento por delante... Siento que los médicos me pasaron por alto por completo. Después de mi primera cirugía, mi médico me llamó y me dijo que estaba completamente libre de cáncer y que no tenía nada de qué preocuparme”, afirmó Courtney al rotativo inglés.