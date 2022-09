Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 9 al 11 de septiembre del 2022

Nuestra vidente favorita, Mhoni Vidente, te dice qué es lo que habrá para ti este fin de semana en los temas del amor, la salud y la fortuna con sus mejores predicciones. Además de cuáles son los mejores rituales para atraer la buena suerte y alejar las malas vibras de tu vida.

Aries

Este fin de semana se transformará tu vida en el plano sentimental, llegará el momento de decidir si te quedas con tu pareja actual o la dejas. Recuerda que a tu signo lo domina por completo la pasión y siempre está en busca del amor; vives esta etapa pero, a veces, en las relaciones se madura. Te llenarás de festejos y será un fin de semana de muchas reuniones. Harás cambios en tu casa a fin de renovar la energía. Para el ingreso de la abundancia este 9 de septiembre, te recomiendo cambiar los espejos y mover los muebles de lugar; con eso llegará todo lo bueno. No te niegues a ese negocio que te ofrecen los fines de semana. Tus números de la suerte serán 07 y 99 y el azul fuerte será tu color de la suerte. No dejes sabotear tu éxito, los logros personales son los más importantes en tu vida y no le hagas tanto caso a las envidias.

Tauro

Este viernes será un día mágico para tu signo, no olvides que este 9 de septiembre todas las buenas energías te rodearán, por eso te recomiendo vestirte de colores fuertes y ponerte mucho perfume, verás cómo la suerte se te multiplicará. Cuídate del exceso de alcohol o comida en estas fiestas de fin de semana. Recibirás una invitación para salir de viaje con tus amigos. No pidas lo que no puedes dar a tu pareja, recuerda que tu signo es uno de los más controladores del zodiaco porque lo domina el aspecto sexual; madurez y serenidad en tu relación. Evita involucrarte en chismes de trabajo y mejor enfócate en tus actividades. Un familiar te buscará para invitarte a un bautizo o cumpleaños. Te comprarás ropa y decidirás hacerte un tratamiento estético. Tus números de la suerte serán 06 y 55 y el rojo tu color de la abundancia.

Géminis

Te llenarás de buenas noticias en lo personal y laboral a lo largo del fin de semana, recuerda que esa mala racha ya pasó, solo necesitas hacer este ritual el día 11 de septiembre: consiste en poner un limón verde en tu bolsa y una raja de canela; ese día viste con ropa de color blanco y verás que mantendrás esa suerte durante mucho más tiempo. Ten cuidado con tu pareja, se está enamorando de alguien más, intenta ponerle más atención a tu relación sentimental. Tu padre te buscará para pedirte que le ayudes en su casa. No pienses en el pasado, olvida todo lo que ya pasó, tu signo siempre trata de componer lo que hizo mal. Empieza a construir un mejor futuro. Tus números de la suerte serán 03 y 21, el verde fuerte será tu color de la abundancia. Juega a la lotería este fin de semana, se presentará una oportunidad única que no puedes desaprovechar.

Cáncer

No dudes que esa buena noticia que estás esperando llegará este 9 de septiembre y te hará sentir de lo mejor. Para este viernes te recomiendo tomar mucha agua y aplicarte agua bendita en la frente para limpiar toda esa energía negativa que te rodea; no olvides que lo limpia todo por dentro y por fuera, así que deberás hacerlo y pensar en positivo. Regularmente sientes que te falta tiempo, pero no te martirices, intenta hacer lo que tienes en mente y administra tus ideas y verás que muy pronto serán cumplidas. Te irás de vacaciones unos días con tu familia a la playa. Tu madre te invitará a una fiesta familiar. Tus números de la suerte serán 05 y 31 y tu color el blanco. A los Cáncer que están solteros les vendrá un fin de semana de muchos encuentros fugaces y apasionados, dale la vuelta a esa relación que te atormentó durante meses.

Leo

Viernes de oportunidades para cambiar tu suerte y atraer más abundancia, solo tendrás que cargar una moneda de plata y le pondrás mucho perfume, la traerás todo el día y por la noche la dejarás dentro de un vaso de agua para que la abundancia llegue a tu vida. No olvides portarla en tu cartera. Enfócate en tus estudios e intenta estudiar más para los exámenes, aplícate, no todo es diversión. Decidirás ponerte a dieta y reinventarte por completo, te verás más jovial. En el amor, estarás excelente a lo largo de estos tres días, los cuales serán muy afortunados. A los Leo solteros, por fin encuentran pareja estable. Cuídate de los dolores de cabeza y espalda, trata de descansar y evita pelear con tu familia, recuerda que todo lo que te dicen es por tu bien. Tus números de la suerte serán 02 y 17 y tus colores de la suerte el rojo y azul.

Virgo

Reflexionarás este viernes por cuestiones de tu vida personal, a veces sientes que ya no eres feliz en el lugar donde estás, por eso te recomiendo este 9 de septiembre cortarte las puntas del cabello y vestirte de colores fuertes para fortalecer tu energía y despojarte de todo lo negativo. Recibes una invitación para salir de viaje este fin de semana y en estos días festejarás tu cumpleaños. Sigue con tus pagos atrasados y no te endeudes de más. Un amor de otra ciudad te busca para pedirte una relación estable, date la oportunidad de estar feliz. Ten cuidado con problemas de intestino, tu signo guarda muchos corajes, así que trata de comer más saludable. Te buscarán para poner un negocio de publicidad o ventas de celulares. Tus números de la suerte serán 19 y 24 y tu color el amarillo.

Libra

Este viernes será un día de renovación de tus planes de trabajo, ya que decides buscar mejores opciones laborales, toma en cuenta que la suerte te acercará todas las cosas que buscas. Tu mejor día del mes es el 09, aprovecha todo lo que tienes en mente para realizarlo. Trata de no decir mentiras a tu pareja o si ya no se quieren es mejor separarse. Mandarás a arreglar tu carro porque está fallando de las llantas. Te compras ropa para una fiesta familiar, decides hacer dieta para no engordar y tener masa muscular, el ejercicio se te da mucho porque la vanidad es una cualidad de tu signo. Ten cuidado de los chismes con exparejas para que no tengas pleitos con nadie. Te busca un amigo de Aries o Cáncer para pedirte dinero prestado. Tus números de la suerte son 39 y 45 y tu color de la suerte es el azul.

Escorpión

Fin de semana para pasarlo de lo mejor porque te invitan de paseo a muchas lugares que no conocías, recuerda que a tu signo lo dominan los viajes y estar en contacto con lo místico. Por eso, te recomiendo visitar lugares arqueológicos o de interés religioso, eso te va gustar mucho. A veces te sientes solo en cuestiones amorosas, es normal porque tu signo es muy sexual y apasionado, eso hace que siempre busques una pareja en tu vida y este fin de semana por fin llegará. Cuida más de tus pies para que no se lastimen, te recomiendo que tengas mayor disciplina para salir a tiempo y no llegues tarde a tus citas. Arreglarás varios documentos para solicitar un crédito y poder comprarte el vehículo que quieres, solo revisa bien las condiciones de pago. Tus números de la suerte son 41 y 70 y tu color es el naranja.

Sagitario

Tu luz espiritual se pone en conexión con lo Divino todos los días 01, 09 y 17, por eso este viernes tendrás la oportunidad de tomar la mejor decisión de trabajo y de proyectos personales, solo te recomiendo cargar una imagen religiosa de tu santo de preferido y ponerte un listón rojo en pie derecho amarrado con tres nudos. Siempre debes guardar la discreción con tus planes, porque a los Sagitario los persiguen las envidias. Toma en cuenta que no debes dar todo tu amor a la pareja, porque después puedes sufrir mucho, procura tener una relación amorosa tranquila. Te compras ropa para irte de vacaciones a la playa. Te invitan a una fiesta este sábado y conocerás personas muy interesantes para ti, solo trata de no gastar de más y seguir con tus ahorros. Tus números de la suerte son 21 y 33 y tu color el verde.

Capricornio

Viernes para sentir que puedes realizar todo lo que tienes en mente y no desanimarte, recuerda que a tu signo le gusta mucho el éxito y siempre trata de conseguirlo en cualquier área que se desempeña. Trata de aprovechar todas las oportunidades, pero debes tener cuidado para no platicarlo para que la envidia de otros no afecten tu felicidad. Recuerda que tu elemento es tierra y te genera muchos celos y sentimientos posesivos, es bueno querer a tu pareja, pero no ser intenso u obsesionado, es mejor darse su espacio para que tu relación marche mejor. Te compras zapatos y ropa, tomas un curso de publicidad o comunicaciones. Los Capricornio casados tendrán un embarazo en puerta o el nacimiento de su bebé. Tendrás un golpe de suerte con los números 30 y 54, tus colores de la fortuna son blanco y rojo.

Acuario

Este fin de semana debes tener cuidado con las envidias de vecinos y amigos, trata de no platicar nada de tu vida privada, aunque piensas mucho en el futuro, no te olvides de vivir el presente. Arreglarás papelería de gobierno y de pagos atrasados para ponerte al corriente con tus cuentas. Te invitan a una fiesta este fin de semana en la que te divertirás mucho, trata de no tomar mucho alcohol y comer en exceso para que no te enfermes del estómago. Seguirás con tu buena racha en los juegos de azar con los números 15 y 09, puedes combinarlos con tu fecha de nacimiento, tu color de la fortuna es el azul. Debes estar preparado porque tu pareja te planteará darse un tiempo o separarse, recuerda que lo más importante en esta vida es ser feliz, si ya no estás a gusto en una relación es mejor comenzar en otra parte.

Piscis

Este fin de semana comenzarás muchos pendientes que tienes para arreglar tu casa, también pones en orden situaciones personales. Recuerda que tu signo siempre trata de vivir bien y en paz, pero a veces las circunstancias no te dejan, trata de aplicarte en tus cosas y salir adelante. Te busca un amor del pasado para verse y sanar cualquier rencor que tengas. Recibes dinero extra por la venta de un carro, lo que consigas procura ahorrarlo. Te invitan a una fiesta este sábado en la que te vas a divertir mucho. También te recomiendo prender una vela roja para que te quites el mal de ojo y envidias que no te dejan avanzar. A los Piscis con pareja les viene un embarazo en puerta. Tus números de la suerte son 00 y 08 y tu color es el amarillo. Ya no te ocultes del amor y no le pongas tantos peros a una relación.