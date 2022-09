Mascotas en la oficina, una nueva tendencia de debate sobre el bienestar laboral

La presencia de las mascotas en la oficina es una nueva tendencia que cada vez toma más auge en las compañías del mundo, despertando el debate sobre los beneficios y desventajas de los animales en el ambiente laboral.

Expertos coinciden en que tener una mascota en el espacio de trabajo, reduce el estrés y los niveles de ansiedad, lo que puede repercutir en una mayor productividad.

La modalidad de mascotas en el trabajo, cobra cada vez más fuerza en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, donde demostraron que compartir por breves momentos en la empresa con perros y gatos, ayuda al desenvolvimiento laboral.

Un estudio realizado en el 2012 en Estados Unidos, arrojó que los trabajadores de una fábrica tenían menos estrés al ver, hablar y acariciar a sus perros, publicó el portal Consumo Claro.

“Los perros, sobre todo, nos ayudan a rebajar la ansiedad, ya que el simple hecho de acariciar a un perro nos ayuda a secretar oxitocina, una hormona que nos proporcionan bienestar y reduce el nivel de estrés”, expresó la psicoterapeuta Fabiana Lemos en el referido medio, algo que es válido no solo para la casa, sino también para el sitio de trabajo.

Científicamente está demostrado que en largas jornadas de trabajo, es recomendable tomar breves momentos de descanso para poder ser productivos. Este es uno de los consejos de la Sociedad para la Psicología Industrial y Organizacional en su libro “A Marathon, Not a Sprint: The Benefits of Taking Time to Recover from Work Demands” (Un maratón, no un sprint: los beneficios de tomarse el tiempo para recuperarse de las exigencias del trabajo).

Ante esto, ¿Por qué no tomar esos breves momentos de descanso con tu mascota?, ya que está demostrado que compartir con tus perros o gatos baja la tensión.

“Nuestro estudio sugiere que cuando estamos acompañados por un perro durante la realización de una tarea estresante, percibimos la situación con menos ansiedad y también se reduce nuestra frecuencia cardiaca”, afirmó para Claro Consumo el terapeuta David Ordóñez, en referencia a un investigación del 2019 de la Universidad de Jaén, en la cual participó como experto.

A juicio del especialista, acariciar a un perro o un gato libera la hormona oxitocina, también conocida como “la hormona del amor”, lo que produce una sensación de bienestar. Otro beneficio es que quita las barreras personales, aumentando la empatía, de esta manera contribuye a la buena relación entre los trabajadores.

Desventajas

A pesar de las ventajas, hay contras de tener mascotas en el trabajo. Si el animal no está entrenado puede hacer sus necesidades en la oficina y quitar tiempo por tener que limpiar y atenderlo.

A esto se suma el hecho de afectar a personas alérgicas y el ruido como ladridos o maullidos que pueden distraer en momentos que requieren concentración.

Las desventajas abren el debate sobre si qué tan beneficioso es tener animales en las compañías.

Para tenerlos en la oficina es necesario tenerlos educados y saber tratar con ellos, de modo, que no afecten el desenvolvimiento laboral.