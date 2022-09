Anaconda empuja bote con pasajeros en un río de la selva del Perú y se hace viral

“Ya a nadie dejan reposar después del almuerzo. De la selva peruana su anaconda”. Este es el texto que escribieron sobre un video que se volvió viral en las redes sociales. Una gigantesca anaconda empuja a un bote que se acercó mucho a la zona donde el animal estaba descansando. El video fue grabado en un río en la selva del Perú.

Ante los gritos de las mujeres y las órdenes de los hombres que exigen arrancar el bote, la anaconda se sumerge en el agua del río, perdiéndose. Al observarla se le aprecia un bulto en su cuerpo, que corresponde a un animal que había comido hacía poco. “Ahí está, ahí está”, dice uno de los ocupantes del bote mientras el animal se acerca y empuja la embarcación.

“Yo con deseos de conocer la selva. Pero, ya no, ya se me pasó. Esta parte no me la habían contado”, “Los guías saben que rutas debes seguir… y con guías especializados por supuesto…”, “Me pasa eso... me muero, resucito y me vuelvo a morir”, “Menos mal ya había comido y estaba reposando, si no nunca hubiéramos visto el vídeo”, son algunos de los comentarios que dejaron en el video.

El video viral de la anaconda

El material, que dura unos pocos segundos, alcanza ya 2.1 millones de visualizaciones, 84 mil likes y cerca de tres mil comentarios en Tiktok. El tiktoker José Ángel Azul subió el video con la canción La Anaconda del Grupo Pacha, de la selva peruana.

La anaconda es un reptil endémico de los ríos del trópico de Sudamérica. Puede alcanzar hasta los ocho metros, llegando a pesar hasta 85 kilos, siendo las hembras las más grandes. Los humanos no se encuentran en su dieta, aunque no dudan en atacarlos si se siente amenazada. Es común encontrarlas en la selva peruana.