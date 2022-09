Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del lunes 5 al viernes 9 de septiembre del 2022

Esta semana Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el amor, cuál es tu carta del tarot, cómo te irá en el trabajo y la fortuna. Descubre lo que el destino tiene preparado para ti.

Aries

Obtuviste la carta de “El Carruaje” en el horóscopo del tarot y significa que vendrán nuevos proyectos de vida, trabajos mejor pagados te llegarán sin dificultad. Esta carta te recomienda poner en orden tus sentimientos y decidirte por tu pareja sentimental; piensa en formalizar para mejorar tu estabilidad emocional. Tu signo siempre necesita estar en constante progreso para sentirse bien y llenarse de energías positivas, no dudes que es el momento de hacer esos cambios positivos en tu vida. El Sol dominará a tu signo estos días, significa la oportunidad de hacer inversiones en casas o vehículos. Las malas amistades conspirarán en tu contra por envidia y celos, así que trata de ser más discreto y no confíes tanto. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 21, tu mejor día será el lunes y el rojo tu color de la abundancia.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Estrella” que, sin duda, provocará días de buena suerte en tu vida. Los éxitos llegarán sin demora y podrás construir un patrimonio para tu futuro, es momento para que el dinero fluya. El signo Tauro y su carta tiene la capacidad de hacer lo que desee en su vida, pero debe creérselo y hacer esos cambios positivos en lo personal y laboral. Recibirás una sorpresa económica en estos días, seguirás con el ejercicio y la dieta hará que todo mundo te voltee a ver. Organízate y aprovecha todo el tiempo para hacer lo que deseas y logres sacar adelante tus planes. Disfrutarás una fuerza especial en el amor y la comunicación; se te dará una relación estable. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 23, el miércoles será tu mejor día y usa ropa azul, que es tu color de la suerte.

Géminis

Te pagarán lo que te deben en esta semana, indica la carta “As de Oros” en el horóscopo del tarot. Es momento de sacudir las energías y decidir cambiar de casa para vivir mejor; no dudes que el triunfo lo tendrás en las manos, no lo dejes ir. Semana de reinventarse en todos los sentidos, eres el gemelo del Zodiaco y eso provoca que no tengas ningún límite en tu vida profesional. Te buscarán para solucionar una demanda legal. A los Géminis que están casados les vendrá un embarazo en puerta, y a los solteros, amores nuevos y muy apasionados. El planeta Venus te regirá y deberás ser más cauteloso en los problemas con tus superiores. Evita discutir, es mejor esperar a que las cosas se tranquilicen. Un golpe de suerte vendrá con los números 11 y 25, el viernes será tu mejor día y el verde tu color de la suerte.

Cáncer

El “As de Copas”, en el horóscopo del tarot, significa que debes cuidar más tu salud y llevar una vida ordenada. Esta carta asegura que es momento de tener un hogar y formar un patrimonio para tu futuro, así como un negocio propio. Recuerda que tu signo es muy perfeccionista y eso ocasiona muchas envidias con los demás, relájate y sigue con tu labor que siempre tu signo llegará al éxito. Serán días de retomar un curso de tu carrera universitaria, saldrás de viaje por cuestiones familiares. No busques la aceptación de todos los que te rodean, pues hay alguien que te tiene envidia. Por la Luna, tu signo atravesará por días de fuerza espiritual y alcanzarás lo que deseas. A los Cáncer solteros les llegará un nuevo amor, muy compatible con tu signo. El martes será tu día de suerte, con los números 13 y 27, y tu color, el amarillo.

Leo

En el horóscopos del tarot obtuviste la carta de “La Rueda de la Fortuna”, por lo que tu gran fuerza cósmica tendrá lo que desea en estos días. Prepárate Leo porque vendrá un cambio radical y muy positivo en tu vida, tu signo es fuego y eso te hace merecer una energía extra para lograr lo que tanto ansías en tu vida. Un amor del pasado te buscará para volver, analiza si es conveniente. El planeta Marte te regirá, por lo que debes cuidar lo que dices y no pelear; sé prudente. Deberás ser más arriesgado en tus negocios y trabajo, la fuerza de la razón estará presente en estos días. No te confrontes con tu familia o amigos, mejor enfócate en lo tuyo. En cuestión de amor, será una semana muy apasionada y conocerás personas muy compatibles con tu signo. El jueves será tu mejor día con los números 15 y 29; viste más de color naranja.

Virgo

La carta de “El Ermitaño” indica que tu signo obtendrá las soluciones a los problemas que arrastraba, por fin verás la luz al final del túnel. No te quedarás solo, vendrá un compañero sentimental que te cambiará la vida para estar en pareja. Días de festejar y recibir muchos regalos, estás en tu etapa de cumpleaños y eso provoca que las fuerzas cósmicas se presenten en tu vida. Júpiter te regirá, por lo que serán días de reinvención. Si quieres hacerte alguna cirugía estética, te irá muy bien. Además, es momento de poner ese negocio que tanto deseas, te irá muy bien económicamente en todo lo que te propongas. Vendrá un golpe de suerte con los números 17 y 31, tu mejor día será el lunes y tu color el azul fuerte. Es momento de retomar tus estudios y actualizarte en tu carrera universitaria.

Libra

Te salió la carta de “La Templanza”, ten calma, todo llega en su momento. Esta carta te indica que llegará a tu vida una persona que te ayudará en cuestión de trabajo y proyectos nuevos. Debes seguir con tus estudios universitarios. Tendrás días de mucho trabajo y te pondrás al corriente con pagos pendientes. Te buscará un amor que acabas de conocer en redes sociales, ten precaución por lo que te pueda ofrecer. Te estará rigiendo el planeta Saturno, que indica que debes controlar tus impulsos y ya no permitirte pelear sin razón porque eso altera mucho tu energía positiva. Serán días de quererse más a uno mismo y no dejar de lado a la familia. Te llegará la propuesta de un mejor trabajo. Ten cuidado con los gastos exagerados. Tus números de la suerte son el 19 y el 33. Tu mejor día será el miércoles y tu color el blanco.

Escorpión

Tu carta es el “As de Bastos”, por lo que tendrás autorización para cualquier proyecto que tengas planeado y tendrás más poder en lo laboral y en la escuela. Vas a ganar cualquier concurso o demanda legal que tenías del pasado. Esta semana te pones al corriente con pagos y decides empezar a ahorrar. En el amor a veces te sientes utilizado y piensas que tu pareja solo está por interés, pero trata de analizar bien tu situación sentimental. Verás que llegará la solución a tu vida. El planeta que te rige es Urano, lo que indica que debes ser más prudente con lo que platiques y pidas, porque puede ser usado en tu contra. Urano te dará la iniciativa de empezar un negocio propio y llegará la fortuna a tu vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 36. Tu mejor día será el martes y tus colores serán el verde y el amarillo.

Sagitario

Te salió la carta de “El Sol”, la combinación perfecta con tu signo para lograr el éxito en todo lo que realices. Esta carta también te sugiere que hagas tus maletas, es tiempo de mover energías y aventurarse a otros lugares. Debes estar más tranquilo y no explotar. Recuerda que los cambios vienen en el mejor momento y la energía positiva estará de tu lado. Acepta una propuesta que tendrás en estos días, te ayudará a crecer en lo económico. No te sometas a ninguna cirugía, espera a la siguiente semana. Neptuno será el planeta que regirá y te indica que es el tiempo de formar un patrimonio. También el planeta Urano te invita a madurar en tu vida amorosa y no estar buscando tener dos o más parejas al mismo tiempo. Viene un golpe de suerte con los números 03 y 39. Tu mejor día será el viernes y tus colores son el rojo y naranja.

Capricornio

Tu carta es la de “El Emperador”, significa que la grandeza de tu signo llegará a su máximo nivel en estos días. Tendrás la oportunidad de un puesto de trabajo de alta jerarquía. Ten cuidado con problemas relacionados con el estudio, debes aplicarte más. Te llega un dinero que no esperabas, trata de ahorrar para el futuro. Ten cuidado con los enojos en el trabajo, recuerda que es mejor no poner atención a personas que buscan solo molestarte. Ya no juegues con el amor, es mejor ser sincero. El planeta que te regirá estos días es Marte, lo que implica que te llegará una propuesta de trabajo y conocerás a personas que serán importantes en tu vida. Cuídate de excesos, aprende a establecer límites en tu vida. Tus números de la suerte son el 08 y el 45. Tu mejor día será el martes, y tus colores el naranja y el azul fuerte.

Acuario

Salió para ti la carta de “El Diablo”, por lo que debes tener precaución con enemigos ocultos y personas que acabas de conocer. No te confíes demasiado, debes protegerte de las malas energías. Necesitas administrarte más para no tener dificultades económicas. Te llega la propuesta para subir de puesto en tu trabajo, pero a veces te saboteas a ti mismo y no te crees capaz, recuerda que tu mente es fuerte y lo que deseas viene a ti. Ten cuidado con el amor, no es bueno jugar con dos personas a la vez. Ya es tiempo de que tengas una pareja. El planeta que te regirá es Júpiter, por lo que tendrás la fuerza para salir de todos los conflictos. Pon más atención en tu vida personal y no descuides tu salud. Tendrás suerte con los juegos de azar con los números 15 y 53. Tu mejor día será el jueves, y tus colores el blanco y el verde.

Piscis

Te salió la carta de “El Juicio”, significa que por fin te llegará una propuesta para mejorar en el trabajo con cambios de país para progresar. Cumplirás con trámites legales a tu favor. Te darán dinero que te debían. Organizas un evento para tu trabajo y conoces personas importantes. A veces piensas mucho en ese amor que se fue, pero recuerda que el tiempo lo cura todo. Debes ser más paciente con las personas que amas. No pierdas tu tiempo en encuentros amorosos de páginas de web, solo quieren diversión. A los Piscis casados les viene un embarazo. El Sol estará dominando a tu signo estos días, así que aprovecha la corriente de energía de la abundancia. Debes tomar decisiones para crecer más en lo económico. Tus números de la suerte son el 18 y el 60. Tu mejor día será el miércoles, y tus colores son el celeste y el amarillo.