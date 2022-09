Feliz lunes: tres asteroides se acercan a la Tierra hoy 5 de septiembre

La NASA no ha tenido una de sus mejores semanas. Lo vivimos hace muy poco con la evolución de su segundo intento por lanzar la misión Artemis I.

Lo que prometía ser un fin de semana victorioso se fue complicando de manera progresiva, como una bola de nieve de rueda hasta convertirse en una amenaza.

El sistema de combustible y alimentación mediante hidrógeno terminó presentando una fuga que canceló nuevamente el despegue, luego de horas intentando reparar una fuga que no tenía solución segura antes de perder la ventana de lanzamiento.

Hasta ahí todo iba mal, pero siempre se puede poner peor, porque más o menos al mismo tiempo la Agencia Espacial terminó actualizando su sitio del Jet Propulsion Laboratory para notificar sobre la existencia de tres asteroides que se acercan a la Tierra.

¿Esto es una racha de mala suerte o una amenaza casual de lunes? Aquí te lo decimos.

La NASA detecta tres cuerpos que se acercan a la Tierra

De sitio Next Five Asteroid tal vez no sea muy conocido, pero en realidad tiene ya rato existiendo y resulta hasta relativamente divertido.

Ya que ahí la Agencia Espacial enlista los cuerpos celestes que relativamente se acercan a nuestro planeta y proporciona algunos datos de interés general sobre su composición y tamaño, tomando medidas de referencia de la vida diaria.

Es así como podemos imaginar la dimensiones de la siguiente amenaza cuando la NASA nos comparte si los asteroides en cuestión tienen el tamaño de un edificio o de un avión.

Asteroide acercándose a la Tierra UNIVERSIDAD HERIOT WATT (Sebastian Carrasco/Europa Press)

Ahora, en su más reciente actualización han detectado tres rocas espaciales que se acercarían relativamente a nuestro planeta en el transcurso de este lunes 5 de septiembre de 2022:

2022 RW: con 79 metros de diámetro. Que estará a 1.120.000 kilómetros del planeta.

2022 QJ7: con 25 metros de diámetro. Que estará a 5.670.000 kilómetros del planeta.

2022 QU5: con 30 metros de diámetro. Que estará a 7.350.000 kilómetros del planeta.

En sí, como podemos observar los cuerpos no están precisamente cerca de nuestro planeta, pero las tres formaciones curiosamente serían asteroides que circulan entre los planetas interiores del Sistema Solar y que han sido descubiertos justamente en lo que va de este año 2022.

Un dato importante a considerar del sitio de Next Five Asteroid es que en realidad todos los que aparecen ahí no representan una amenaza seria para nuestra Tierra.

Es sólo que pasan cerca del vecindario, relativamente.