Dr. Trino Andrade fue aceptado en Asociación Americana de Cirugía Bariátrica

El Dr. Trino Andrade fue aceptado como miembro internacional de la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Asociación que se destaca por tener a los cirujanos más destacados y reconocidos a nivel mundial.

Weight Loss Journey es una agencia de turismo médico la cual ayuda a personas de otros países a acceder a cirugías bariatricas seguras y de altos estándares de calidad en Ecuador con el Dr. Andrade y el Dr. Almino Ramos (también reconocido por la ASMBS).

De la misma forma Weigh Loss Journey y sus cirujanos son miembros de la IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders), a la cual fueron invitados a participar en su congreso 2022 en la ciudad de Miami, EEUU.

Breve reseña del Dr. Trino Andrade

El Dr. Trino Andrade Zambrano es un prestigioso médico especializado en Cirugía Digestiva y Bariátrica en el Hospital Das Clínicas (Sao Paulo, Brasil) y en el Centre Hospitalier de Vichy (Francia).

Dr. Trino Andrade, especialista en cirugía bariátrica.

Sus más de 20 años de experiencia le han permitido marcar un hito importante en la lucha contra la obesidad y la diabetes, cambiando la vida de más de 8.000 pacientes a través de los procedimientos que realiza; convirtiéndolo en un referente en Latinoamérica en cirugía bariátrica.

Fue nombrado Presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Laparoscópica, es uno de los miembros fundadores de la Asociación Latinoamericana de Cirugía, en 1993 introdujo la cirugía laparoscópica para vías biliares en Ecuador.

Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía, del Colegio Brasilero de cirugía digestiva, de la Sociedad Iberoamericana de Cirugías (SILAC), del staff del Hospital Alcívar, de la Organización Internacional para la capacitación e investigación médica (IOCIM) y de la Federación Internacional para la Cirugía de la Obesidad y desórdenes metabólicos (IFSO).

En la actualidad forma parte de una de las compañías más importantes de Turismo médico de la costa Este de Estados Unidos, Weight Loss Journey Home (weightlossjourney.us) tras haber cumplido una serie de requisitos de estándares de calidad exigidos por la organización.