Salud: Recomendaciones para el cuidado auditivo

Más de 1.500 millones de personas a escala mundial experimentan algún grado de pérdida auditiva, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , factores externos como la contaminación acústica en calle y especialmente en el lugar de trabajo para aquellas profesiones de industria, construcción y demás, alto rango de volumen en audífonos y aparatos electrónicos influyen en esta estadística en la que también se encuentra Ecuador.

Según estima la OMS, una de cada cuatro personas presentará problemas auditivos en 2050 . A nivel de la región, alrededor de 217 millones de personas viven con pérdida auditiva. Esto equivale al 21,52% de la población. La OMS proyecta que, para el 2050, este número aumente a 322 millones de personas. Por lo general, las personas que presentan pérdida auditiva no acceden a tratamientos de forma oportuna, lo que, en muchas ocasiones, incide en su calidad y condiciones.

Erika Martí, Audio Protesista de GAES, una marca Amplifon, compañía multinacional líder en el desarrollo de soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas con pérdida auditiva, señala que la clave es la prevención y educar a la ciudadanía sobre la importancia de realizarse chequeos auditivos a tiempo, para evitar que se agrave su condición.

“Con el paso de los años, es inevitable que las personas pierdan capacidad auditiva, pero esto no quiere decir que no podemos minimizar los efectos que pueden causar a nuestro oído. De esta forma, tendremos posibilidad de anticiparnos para que la pérdida auditiva no sea un obstáculo que tengamos que enfrentar a futuro”, explica Martí.

Desde la firma, experta en el cuidado auditivo, se detallan algunas recomendaciones sobre cómo prevenir la pérdida auditiva.

1. Realizarse un chequeo auditivo: la principal ventaja de someterse a revisiones auditivas se centra en la capacidad de diagnosticar de forma temprana la pérdida auditiva. Esto, a su vez, permite frenar su avance a tiempo y encontrar soluciones para mejorar la audición.

2. Evitar la contaminación acústica: Más volumen, no significa mejor comprensión. Los aparatos electrónicos tienen un rol importante en el bienestar auditivo, un volumen moderado de 1 a 3 es el ideal. Escuchar a un volumen elevado a largo plazo, puede provocar un deterioro temprano de la capacidad auditiva.

3. Proteger sus oídos: Es importante evitar la exposición a ruidos excesivos, ya sea en la calle o en el lugar de trabajo. Para ello, se puede optar por el uso de protectores auditivos.

4. Tener cuidado con la limpieza: el oído es uno de los puntos más sensibles del cuerpo humano debido a su composición, por ello toda limpieza debe realizarse con ciertos protocolos y cuidados a través de un profesional certificado.

5. Mantener un estilo de vida saludable: una alimentación equilibrada permite reforzar las defensas del sistema auditivo. Especialmente, si son frutas y verduras que incluyen altos porcentajes de vitaminas y nutrientes. En algunos casos, la dieta puede ser determinante para prevenir el riesgo de pérdida auditiva o evitar el progreso de varias enfermedades.

Para garantizar un eficiente cuidado auditivo, es esencial informarse y desarrollar hábitos. Seguir estas recomendaciones puede cambiar la realidad de quiénes tienen dificultades de audición. Además, una intervención oportuna ayudará a una persona a oír mejor y optimizar sus condiciones de vida, para disfrutar de lo hermoso de poder escuchar.

Sobre GAES Amplifon

GAES, una marca de Amplifon, es líder en soluciones auditivas y se dedica a proporcionar soluciones personalizadas a las personas con problemas de audición, permitiendo conectarlas con lo hermoso de escuchar.

Posee una red de más de 9.200 centros en 25 países, incluyendo Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Panamá y México, en Latinoamérica. Los cerca de 18.600 empleados de Amplifon en todo el mundo se esfuerzan a diario por comprender las necesidades únicas de cada cliente, ofreciendo productos y servicios exclusivos, innovadores y altamente personalizados para garantizar que todo el mundo disponga de la mejor solución posible y de una experiencia de la máxima calidad. Para más información sobre la compañía, visite: https://corporate.amplifon.com