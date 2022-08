Joven hace contrato de fidelidad a su novio y él lo firma: “Si me es infiel, está acabado”

Una joven reveló a través de las redes sociales que le hizo un contrato de fidelidad a su novio, el cual lo firmó y el que consiste en que él tendrá que pagarle sus deudas en caso de que le fuera infiel a la mujer. El video fue compartido a través de TikTok y se convirtió en viral.

En el registro la joven afirmó que su pareja, con el cual se encuentran comprometidos para casarse, “acaba de firmar un documento legal y lo certificamos ante notario, que si me engaña, tiene que pagar mis deudas”.

“Si me es infiel, está acabado. Soy muy lista o estoy loca, no lo sé”, exclamó la mujer en el registro.

De esta manera, el hombre tendrá que pagarle todas sus deudas de por vida, en caso que le sea infiel a ella.

Además, relató que “estamos haciendo cosas financieramente juntos... Así que pensamos que sería una gran idea asegurarnos de que ambos hagamos algunos documentos y acuerdos y los firmemos juntos”.

El video cuenta con más de 7,9 millones de reproducciones, en donde los usuarios dejaron diversos comentarios.

“Puedes enviarme un enlace a este documento en pdf”, “esta es, con mucho, la cosa más inteligente que he escuchado”, “ojalá casarse ya viniera con este acuerdo” y “Si no están dispuestos a hacer esto, no los quiero”, fueron parte de los comentarios.

