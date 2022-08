Scarlett Johansson tiene un hermano gemelo y son muy unidos: Hunter es tan guapo como la actriz

Scarlett Johansson logró convertirse en una de las actrices más famosas y respetadas Hollywood gracias al extraordinario talento que ha demostrado a lo largo de más de dos décadas de carrera.

No obstante, la actriz no solo es una dedicada artista, también una persona muy familiar. Aunque es muy reservada, ha mostrado en varias ocasiones ser una gran madre, hija y hermana.

De sus cuatro hermanos, la protagonista de Black Widow es especialmente cercana a uno: su hermano gemelo Hunter, con quien tiene una hermosa y fuerte relación de la que no todos saben.

Así es Hunter, el guapo hermano gemelo de Scarlett Johansson

Scarlett Ingrid y Hunter Austin Johansson nacieron el 22 de noviembre de 1984 en Manhattan, Nueva York. De ellos, la mayor es la actriz pues nació tres minutos antes que su mellizo fraterno.

Desde su infancia, los gemelos han sido inseparables y se han respaldado en todo. De hecho, ambos fueron su mayor apoyo cuando sus padres se divorciaron a sus 13 años y la familia se separó.

Según ha contado la intérprete en el pasado, su madre decidió mudarse a California tras el divorcio, mientras su padre se quedó en Nueva York. Ellos decidieron permanecer con él. La época fue dura, pero Scarlett recuerda que su mellizo fue su sostén.

“Mis padres estaban en cualquiera de las dos costas y nuestro próximo hermano mayor es cinco años mayor que nosotros y estaba en la universidad”, recordó a Glamour.

“Tuvimos que mantenernos unidos y ser la constante del otro en un entorno que realmente estaba cambiando mucho”, aseveró.

Asimismo, mencionó a su hermano como uno de sus pilares fundamentales para superar su divorcio de Ryan Reynolds. “Al principio estaba bastante deprimida”, confesó a Gala.

“Por suerte, tengo algunos muy cercanos amigos que han estado a mi lado durante 15 años (…). También tengo una relación cercana con mi hermano gemelo Hunter…”, añadió.

Sobre su dinámica de hermanos gemelos, Hunter habló en una ocasión en entrevista con Parade en 2015. “Ella es mi otra mitad. Nada es más importante para mí que mi gemela”, dijo.

“Hay pocos lugares y momentos en los que mi hermana puede moverse sin ser reconocida. Cuando ocurren esos casos raros, recuerdo un tiempo antes de su celebridad, cuando éramos niños, y atesoro eso”, manifestó.

En la misma plática, la estrella de Lost in translation también se expresó con las palabras más dulces sobre su gemelo: “Me siento muy conectada con él. Es la persona con el corazón más dorado”.

“Creo que mucha gente se pasa la vida buscando una pareja, alguien que sea un espejo en el que reflexionar, que les recuerde que han vivido. Quieres que alguien te diga lo que presenció en tu vida. Mi hermano gemelo siempre ha sido eso para mí”, apuntó.

¿Quieres saber más sobre Hunter Johansson? A continuación, te contamos todo lo que se sabe de él.

Hunter ha acompañado a Scarlett a muchas alfombras rojas

La cercanía de Hunter y Scarlett se ha mantenido desde su niñez. Una prueba de esto es el hecho de que él ha sido el acompañante más recurrente de su hermana a sus compromisos profesionales y alfombras rojas.

El joven ha escoltado a la nominada al Oscar en muchos eventos, como la cena de corresponsales de la Casa Blanca de 2011 y una fiesta de lanzamiento de Nintendo Gamecube en 2001.

Cabe destacar que con sus apariciones juntos ha quedado en evidencia la diferencia de altura entre ellos. Y es que, mientras la famosa mide 1,60 m, su mellizo tiene una estatura de 1,91 m.

Tuvo un acercamiento a la actuación, pero decidió dedicarse a la política

Hunter Johansson también tuvo una experiencia en el mundo de la actuación. Según Imdb, el joven de 37 años debutó en la pantalla con un pequeño rol en Manny & Lo, una película protagonizada por Scarlett.

No obstante, decidió no perseguir carrera en Hollywood. De hecho, no volvió a actuar en ninguna otra producción tras su aparición en este proyecto estrenado en 1996.

Al crecer, asistió y se graduó de la Universidad de Vermont. Se desconoce qué carrera estudio, pero aparentemente está relacionada a la política pues ha trabajado en ese mundo desde entonces.

Se desempeñó en la campaña y reelección de Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos en 2008. Asimismo, en el pasado, también fungió como organizador comunitario para la oficina de Nueva York del presidente del condado de Manhattan, Scott Stringer.

En 2019, Hunter obtuvo su maestría en Administración Pública de la Universidad de Nueva York.

Aparte, varios medioas aseguran que ha modelado para algunas marcas pequeñas como Tod’s. Y es que, aunque no es idéntico a Scarlett, indudablemente tiene la imagen de un guapo modelo.

Lanzó una iniciativa para ayudar a víctimas de desastres naturales

Además de atractivo e inteligente, el hermano gemelo de Scarlett Johansson además es un apasionado de ayudar a las comunidades necesitadas. Gracias a esto, ella siempre ha sentido una gran admiración hacia él.

De hecho, Hunter fundó la organización sin fines de lucro Solar Responders para apoyar a los bomberos y paramédicos a salvar vidas después de desastres naturales, entre otras emergencias.

La onegé equipa las estaciones de primeros auxilios con sistemas de energía solar y almacenamiento para que no mueran personas por falta de electricidad en momentos críticos.

Uno de los lugares en donde ha llevado su iniciativa es Puerto Rico, donde el huracán María dejó a la isla sin electricidad.

“Si hay una persona verdaderamente altruista que conozco en mi vida, es mi hermano”, dijo Scarlett a People sobre Hunter. “Él me recuerda que debo ser una mejor persona todo el tiempo. Estoy increíblemente orgullosa de él”.

La actriz y su pareja, Colin Jost, acompañaron a Hunter a la isla para ayudar en la instalación de unos paneles solares para una estación de bomberos.

Antes de Solar Responders, Hunter ya había demostrado su lado filántropo laborando para diferentes causas. Por ejemplo, trabajó como gerente de servicios al cliente de Friends of Rockaway, una organización sin fines de lucro fundada para reconstruir casas en Far Rockaway luego del paso del huracán Sandy en 2012.

ScarJo también lo ha acompañado a ayudar a los necesitados en otras ocasiones. Tal como lo hicieron al ser los anfitriones de una recaudación de fondos Champions of Rockaway Hurricane Sandy Fundraiser en la ciudad de Nueva York en 2014.

“Hunter y yo estábamos aquí en Nueva York; teníamos 15 años cuando ocurrió el 11 de septiembre, y eso fue bastante impactante”, dijo Johansson en una entrevista en ese entonces.

“Pensamos que la ciudad en la que crecimos era sólida como una roca y sacudió los cimientos de la ciudad, obviamente por razones muy diferentes”, agregó.

Asimismo, añadió: “Ver la ciudad sacudida una vez más (por el huracán Sandy), fue totalmente, totalmente impactante para las personas que vivían aquí. Dos años después, las personas sienten los efectos enormes de esta pérdida devastadora”.

HunterJo comparte un poco de su vida en Instagram

A diferencia de su hermana, Hunter sí tiene redes sociales como Instagram. Aunque permanece reservado sobre una variedad de asuntos, en su perfil en esta plataforma, el emprendedor ha compartido algunos vistazos a su vida y aspectos sobre él.

Entre las cosas que presume, además de su galanura, están sus estudios y sus iniciativas filantrópicas. En la plataforma también muestra las actividades que le gusta realizar para mantenerse en forma, como hacer senderismo y jugar deportes.