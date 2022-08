Como si fuera un superhéroe, hombre de 80 años paró un camión con sus manos y se salvó

Como un milagro describe la familia de un hombre de 80 años, quien se salvó de ser aplastado por un furgón, luego de que este al parecer sufriera una falla mecánica y terminara bajando por una pendiente a gran velocidad, hasta parar en un negocio del municipio de Guatapé, Antioquia.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes cuando Apolinar Henao se sentó a disfrutar de un pasabocas a fuera de una cafetería y diez segundos después de probar el primer bocado, de manera impestiva, aparece el vehículo. Su reacción fue estirar los brazos para intentar detenerlo y salvarse. Reflejo que hoy en día lo tiene narrando esta anécdota.

“Pedí un buñuelito y me senté en el taburete y como yo soy devoto a la Santísima Trinidad no me mató, porque yo puse las manos y el carro se estuvo quieto”, contó al medio Blu Radio.

Gracias a la cámara de seguridad del lugar que grabó todo, se puede ver el momento en que el adulto mayor posteriormente queda aturdido, se toca el abdomen y otras personas llegan a auxiliarlo, tratando de empujar el camión para que él salga.

Te puede interesar: Masacre en Antioquia: tres jóvenes fueron asesinados dentro de una vivienda

Minutos después, Henao fue atendido por personal de Bomberos para luego ser trasladado hasta un centro asistencial del municipio, dónde actualmente se recupera de las lesiones en miembros superiores y fracturas en las costillas izquierdas.

Su única hija, Maribel Henao, se enteró del accidente cuándo salía del trabajo, pues unos compañeros le avisaron lo ocurrido. Ahora agradece que su papá este con vida.

“Mi papá me demostró que todavía quiere vivir, creo que es una nueva oportunidad como dice mi papá, Dios todavía no se lo quería llevar. Nosotros estamos muy impresionados con esta situación, esperando que siga evolucionando como hemos visto hasta ahora, que va muy bien”, aseguró Maribel Henao, hija de Don Apolinar, al mismo medio.