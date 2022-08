¿Recuerdas al niño protagonista de ‘Casper’? Así fue el impresionante cambio de Devon Sawa

Si hablamos de películas que definieron la infancia de toda una generación de audiencias en el mundo es imposible no mencionar a Casper, la exitosa película infantil de fantasía estrenada en 1995.

El clásico del cine se robó el corazón de todos narrando la amistad entre un niño fantasma llamado Casper y la jovencita Kat Harvey, la nueva residente de su mansión junto a su papá, un terapeuta paranormal.

En el taquillero filme, dirigido por Brad Silberling, el protagonista pasa casi toda la película en su forma de espíritu. No obstante, vuelve a su forma humana por un corto periodo al final.

Con alrededor de 16 años, Devon Sawa se encargó de darle vida a la versión en carne y hueso de Casper McFadden. En aquel tiempo, estaba comenzando su carrera y ya contaba con algunos títulos.

No obstante, gracias a su breve aparición en la cinta también encabezada por una jovencísima Christina Ricci, el actor saltó a la fama y su carrea despuntó. Desde entonces, han pasado 27 años.

Ahora, está convertido en un guapo y talentoso hombre de 43 años que sigue vinculado al mundo de la interpretación en la pequeña y gran pantalla estadounidense. Aquí te mostramos su evolución.

El impresionante cambio de Devon Sawa, el protagonista de Casper

Tras alcanzar el estrellato mundial con su actuación en el filme basado en la serie animada Casper, el fantasma bueno, el ídolo juvenil continuó imparable construyendo su trayectoria actoral.

Ayer y hoy (1995), Wild America (1997), Around the Fire (1998) y El diablo metió la mano (1999) son algunas de las cintas con las que el canadiense se consolidó luego ser el adorable fantasma.

En el año 2000, Devon tuvo dos de las actuaciones más memorables de su carrera. La primera fue su interpretación protagónica en Destino final, la exitosa cinta de terror que se convirtió en saga.

Mientras, la segunda fue su magistral interpretación del desequilibrado en Stanley Mitchell en el famosísimo video musical de la aclamada canción Stan del rapero Eminem.

Luego de estos roles, el artista continuó actuando en el cine independiente e incluso trabajó como actor de doblaje; sin embargo, después de participar en olvidables cintas como Slackers (2002) y protagonizar varios escándalos, se alejó del medio alrededor de 2005.

“Hubo un punto después de Destino final, hice algunas películas después que no me gustaron mucho, y eso me hizo dejarlo por un tiempo”, dijo en entrevista a la revista Vice.

“Regresé a Vancouver y compré un pequeño edificio en Gastown y lo arreglé. Hay un pequeño restaurante llamado Revel Room, yo era dueño de ese edificio”, agregó.

Unos cinco años de ausencia después, retomó su carrera con todo. De acuerdo a datos en Imdb, en su regreso a la industria, actuó en varias producciones para la pequeña y gran pantalla.

No obstante, el rol que le devolvió el reconocimiento fue el de Owen Elliot en la famosa serie de televisión Nikita (2010-2013). A partir de entonces, Sawa no ha parado de actuar.

A Vice, contó que su regreso a la actuación fue un “accidente”. Según explicó, todo ocurrió porque recibió un guion por correo para una película de Mark Wahlberg y decidió hacer la audición.

“De repente el (el equipo de) casting quería que fuera, tenía un nuevo mánager y estaba de vuelta en la actuación nuevamente. Me encantó y lo extrañé, o no habría audicionado en primer lugar. Solo necesitaba un pequeño descanso”, reconoció.

El exorcismo de Molly Hartley (2015), The Fanatic (2019), Hunter Hunter (2020), Black Friday (2021) y Gasoline Alley (2022) son algunas de las películas en las que ha actuado durante los últimos años.

Mientras, en la televisión, ha aparecido como parte del elenco de series como Somewhere Between (2017), Hawaii 5.0 (2018), MacGyver (2020), Magnum P.I. (2021), Chucky (2021) y Hacks (2022).

¿Y su vida íntima?

En cuanto a su vida personal, el eterno Casper se encuentra enamorado de su esposa, Dawni Sahanovitch, con quien tiene alrededor de 18 años de relación y caminó al altar en 2010.

Asimismo, el intérprete de 43 años tiene dos hijos junto a su pareja que llenan sus días de alegría y son su motor de vida: los pequeños Hudson y Scarlett, de 8 y 6 años de edad, respectivamente.

“No me di cuenta de que iba a disfrutar tanto de ser padre, por más sensiblero que suene. Tiene sus altibajos, por supuesto, pero es un viaje salvaje”, confesó al medio antes citado.

Hoy en día, además de seguir vigente como actor, Devon Sawa se mantiene en contacto con el público a través de redes sociales como Instagram, en donde acumula más de 200 mil seguidores.