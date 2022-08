Mujer fue internada por desnutrición al sacrificarse para darle comida a sus hijos: “Me desmayo de hambre todo el tiempo”

Una conmovedora historia fue la que se dio a conocer en Reino Unido, donde una mujer de 43 años fue hospitalizada, por segunda vez en el año, debido a su avanzada desnutrición. Y es que su explicación cala el alma, ya que sacrificó su alimentación para darle comida a sus dos hijos.

Los menores tienen 11 y 14 años, y la madre no tiene los recursos suficientes para alimentar a la familia completa, más aún, cuando el costo de la vida ha aumentado en todo el mundo.

La mujer relató que cuenta con cerca de 45 mil pesos chilenos por semana, para alimentar a su familia, por lo que Kelly Thomson solo come un plato por día.

LEE MÁS: Polémica sanción a un club por poner a jugar una niña en el equipo masculino

La historia revelada por el Daily Mail, contiene las afirmaciones de la madre, quien precisa que “todo es más caro cada vez que voy al supermercado y no puedo ni siquiera ver el costo del gas”.

“Odio levantarme cada mañana pensando, ‘Dios mío, no otra vez’. No sé qué voy a hacer. No tenemos nada. Honestamente, creo que voy a tener que empezar a pedir en la calle”, explicó.

“Estoy tan preocupada y lloro todos los días. Tengo tanto miedo de perder la cabeza, y yo solía ser una persona muy feliz. Estoy preocupado por mi salud, me desmayo de hambre todo el tiempo. He luchado y luchado y ya no sé qué hacer”, termina.