¿Mala praxis? Mujer visita al quiropráctico por rutina y ahora está paralizada

Caitlin Jensen, una mujer de 28 años, sufrió un lamentable destino cuando asistió a una cita para un ajuste de cuello rutinario con el quiropráctico, que había estado a punto de cancelar, y no volvió a ser la misma.

En entrevista con The Indepent, Darlene Jensen relató la terrible experiencia que vivió su hija, tras enterarse al recibir una llamada del quiropráctico, diciéndole que su hija había tenido una reacción al tratamiento.

Sufrió un derrame cerebral

Aunque ocurre con rareza, si puede ocurrir pues aconteció que la cita para ajustar el cuello de Caitlin resultó en una disección de la arteria vertebral, que provoca un derrame cerebral, lo que corta el flujo de sangre al cerebro.

Su madre, de 49 años, relata que no tenía idea de que tan malo era el pronóstico: “Solo pensé que probablemente tenía vértigo o algo así”, contó Jensen. “O sea, simplemente nunca se me ocurrió que era un problema serio. Así que solo dije, ya sabes, voy a apurarme y ver cómo está. Volveré en un rato.

Sin embargo, cuando Jensen, llegó a la oficina del quiropráctico, fue sorprendida con la gravedad de la situación, con su hija ya en la ambulancia. “Estaba claro que algo andaba mal”, recuerda Jensen. “No podía hablar bien. Estaba muy sudorosa y con náuseas; estaba vomitando”.

Incluso entonces, Jensen admite: “No se me ocurrió que estaba teniendo un derrame cerebral. Nunca he visto a nadie tener un derrame cerebral; No conocía los signos y síntomas de un derrame cerebral”, continúa. “No esperaba que una mujer joven perfectamente sana de 28 años tuviera un derrame cerebral”.

Caitlin ahora se encuentra en la unidad de lesiones cerebrales adquiridas en el Centro Shepherd de Atlanta, en una habitación donde pasa las noches, a más de cuatro horas de casa, mientras se recupera muy lentamente.

Para sobrellevar los gastos que implica su estadía y tratamiento, la familia inicio una campaña en el popular sitio GoFundMe que ya ha recaudado casi 100.000 de dólares para cubrir las abrumadoras facturas médicas de Caitlin, y siguen llegando mensajes de apoyo mientras lucha por recuperar la funcionalidad.

“Todavía estamos trabajando para tratar de que su lado derecho se vuelva a conectar”, le cuenta a The Independent. “Tenemos que trabajar en los músculos asociados con la deglución, ya sabes, proteger sus propias vías respiratorias, su diafragma, estornudar, toser, ya sabes, todas las cosas que necesita hacer para poder respirar sin ayuda.”