“Creo que mi conductor de Uber era un extraterrestre”: el singular relato de una joven que se volvió viral

Una joven se convirtió en viral en redes sociales luego de compartir un video en TikTok en donde afirma que sospecha que el conductor de Uber que la transportó “era un extraterrestre”. El registro cuenta con más de 10 millones de reproducciones y generó diversos comentarios de los usuarios.

Según consigna Milenio, una mujer compartió la particular historia que vivió mientras viajaba con un conductor de la mencionada plataforma.

En el registro, la joven cuenta que realizó un viaje con dos paradas: desde la casa de su roommate se dirigió a la vivienda de sus papás, en donde iba a buscar a su gata. Tras esto, viajaba de vuelta a su hogar. Todo esto lo realizó en un tiempo de 20 minutos.

“Estando en el Uber, el conductor empieza a tener una charla conmigo bastante particular. Cuando le cuento que la primera parada es para recoger a mi gato, el conductor afirma que los gatos no tienen espíritu local; yo le pregunto a qué se refiere y me cuenta que él leyó que los gatos tienen su espíritu en otra dimensión porque podían ver cosas que nosotros no, y yo asumí que lo había leído en un libro o algo así y me pareció una conversación como interesante”, relató.

Continuó la conversación

De acuerdo a la joven, cuando subió de vuelta al vehículo junto a su gata sucedió un hecho llamativo.

En ese sentido, indicó que el conductor se presentó ante la minina, puso su mano sobre el lugar donde ella la transportaba “y le dice mucho gusto, y se presenta con su nombre”.

“Luego, lleva todo el camino contándome partes de su vida, pero son tan diversas estas partes de su vida que yo realmente no logro hacer un hilo de cuál fue primero que la otra”, expresó.

Tras esto, señaló que durante la conversación le dijo que ella estaba cansada y que él le preguntó por qué estaba así, si era tan joven. Tras esto, ella le cuenta su edad y él le relató una parte de su vida.

“Yo aparecí en el mundo a los ocho años, antes de eso, no tengo un sólo recuerdo; no sabía quién era ni de dónde venía, sólo aparecí a los ocho años perdido en el mundo (...) tiempo después, cuando ya crecí, encontré un hombre que me enseñó algo muy importante: y es que uno viene al mundo no a buscar un lugar para dormir, sino para descansar”.

Tras esto, el conductor le contó diversas y singulares experiencias que tuvo durante su vida y al final le dio un mensaje. “Le voy a decir una última cosa: todavía hay mucho tiempo por vivir, así que trate de aferrarse a esos lugares en los que usted logra descansar, las cosas son necesarias pero son ellas las que necesitan de usted, no al contrario”.

“Yo le digo que no lo voy a olvidar, que tengo muy buena memoria, y él me dice ‘tal vez nos encontremos dentro de muchos años, pero yo no voy a ser el mismo, y a pesar de que usted no lo crea, quizás usted tampoco’”, remató.

Cabe mencionar que el primer registro cuenta con más de 10,8 millones de reproducciones. Las siguientes partes tienen más de 2 y un millón de reproducciones respectivamente.

