Jenna Ortega será Merlina en la serie de Netflix y estás son las películas donde la podemos encontrar

Varias generaciones crecieron con la teleserie de La Familia Addams y los fanáticos están ansiosos por su regreso con la serie Merlina que llegará a través de la plataforma Netflix y estará protagonizada por una joven actriz de ascendencia estadounidense mexicana, Jenna Ortega.

La serie cuyo director es Tim Bourton, se prevé que será estrenada para otoño de este año y veremos a la protagonista de esta serie que en las películas de los 90s fue interpretada por Christina Ricci y ahora Jenna le dará vida a este personaje.

Las expectativas con la joven actriz son muchas y ya durante la Semana Geeked de Netflix se presentó un brevísimo primer vistazo de lo que será la serie y un abreboca de la actuación de Ortega.

Según la sinopsis, la serie seguirá a la hija de los Addams, Merlina, en sus años como estudiante de la Academia Nevermore.

Según el portal AnimalMX, la joven Merlina deberá dominar su recién desarrollada habilidad psíquica, frustrar una monstruosa ola de asesinatos que aterroriza a la ciudad y resolver el misterio paranormal que involucró a sus padres hace 25 años, todo mientras lidia con sus complicadas relaciones en Nevermore.

Su trayectoria desde los 10 años

Jenna Ortega nació el 27 de septiembre de 2002 en California, Estados Unidos y comenzó su carrera a los 10 años con apariciones en las series Rob y CSI: Nueva York.

También hizo la versión infantil de Jane en Jane the Virgin. Pero el éxito mundial llegó para Jenna cuando protagonizó la serie de Disney Channel Stuck in the Middle, en la cual interpretó a Harley Díaz, la hija de en medio de siete hermanos. La producción dirigida a un público adolescente se emitió de 2016 a 2018.

La relación con Netflix comenzó con la serie You en donde interpreta a Ellie Alves, y prestó su voz para el personaje principal de la serie animada Jurassic World: Campamento Cretácico.

Según el portal Infobae, Jenna Ortega también ha actuado en las películas The Babysitter: Killer Queen y en la saga de películas de terror Scream.

Merlina un reto

Ahora Jenna tiene el reto de interpretar a Merlina, una actuación que promete y que la joven de 18 años anunció hace unos meses en sus redes sociales con bombos y platillos.

“Nuevo capítulo. Espero poder hacer justicia a Merlina Addams *chasquea dos veces*”, dijo la joven de 18 años en compañía de una fotografía suya con el guión de la serie.

La cuenta oficial de Netflix también la anunció en Twitter: “Jenna Ortega interpretará a la icónica Merlina Addams en nuestra próxima serie Wednesday, dirigida por Tim Burton”.