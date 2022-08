Así son, sienten y piensan las mujeres multiorgásmicas: descubre si eres una

Cuando hablamos de la mujer multiorgásmica nos referimos a aquellas que tienen la capacidad de llegar al clímax máximo con mucha facilidad. Logra una excitación física y mental muy intensa, gracias a que cuando la mujer está excitada, el clítoris se llena de sangre provocando el orgasmo, y al llegar al clímax en vez de disminuir la sangre, se mantiene, permitiendo volver a tener otro orgasmo.

El sexólogo Rodolfo Rodríguez nos habla acerca de todo lo que una mujer debe descubrir dentro de su sensualidad. Además, nos libera de esos perjuicios que podrían estar limitándote al momento de disfrutar esos momentos íntimos sola o acompañada. De manera enfática nos recuerda que todas las mujeres tenemos la capacidad de ser multiorgásmicas, solo nos hace falta más conocimiento sobre nuestro cuerpo.

¿Qué es una mujer multiorgásmica y cómo saber si lo eres?

Todas las mujeres tienen la capacidad de ser multiorgásmicas, para identificarlo necesitamos conocimiento sobre nuestro cuerpo, identificar nuestras zonas erógenas. Una persona es multiorgásmica cuando es capaz de encadenar varios orgasmos dentro de una misma relación sexual. Aunque al principio nos parezca que no, es una capacidad que todas tenemos. Solo requiere entrenamiento conocimiento y práctica.

¿Todas las mujeres pueden ser multiorgásmicas?

Sí, todas las mujeres tienen la capacidad de serlo. Para el experto, la parte más importante de este momento es no ejercer alguna clase de presión sobre la pareja.

“No es necesario que generemos esa presión sobre ellas porque eso ejerce una tensión innecesaria, todo puede ir fluyendo de manera natural después de conocer su cuerpo. Lo más importante es disfrutar del momento ya sea acompañada o en pareja”, expresó.

¿Cómo lograr ser multiorgásmica?

Una excelente manera de lograr tener múltiples orgasmos es conociéndote. Mastúrbate, tócate y explora tus zonas erógenas, y sobre todas ellas, presta atención a tu clítoris. Es esencial que aprendas a estimularlo, que llegues al punto máximo de placer y una vez que has llegado al orgasmo, continúes estimulándo hasta llegar al segundo orgasmo. Puede que no salga la primera vez y te cueste lograr ese segundo orgasmo, pero no te desesperes. Es simplemente cuestión de practicar y conocerse, no lo olvides. Somos dueñas de nuestro cuerpo, aprendamos a conocerlo por completo, y así obtendremos, con el tiempo, la llegada más fácil al gozo y la satisfacción total.

Un estudio propone que el orgasmo múltiple femenino no es el resultado de una receta en particular, sino que algunas mujeres pueden llegar allí de una manera y otras de otra; es decir, existen varios patrones psicosexuales que pueden conducir al orgasmo múltiple.

Consejos valiosos

¿Cómo lograr un multiorgasmo?

Rodolfo Rodríguez señaló que para lograr este tipo de orgasmos hay que trabajar constantemente en la capacidad de amplificación del estímulo en el clítoris. Si bien se puede hacer con la mano, juguetes, nos recuerda que el conocimiento de nuestro cuerpo es fundamental.

Finalmente, resaltó que debe dedicarse un periodo de tiempo al entrenamiento (de semanas o un par de meses) para lograr ser multiorgásmica.

¿Cómo ser multiorgásmica con mi pareja?

Las mujeres multiorgásmicas están en todas partes, pero la ciencia ha demostrado que, en ocasiones, los hombres no saben manejar la situación por lo que no logran generar estos orgasmos múltiples. Si estás preparada para compartir con tu pareja la experiencia de ser multiorgásmica, primero debes hablar y contarle que cosas son las que te gustan, que disfrutas y que te excitan. A partir de esto la experiencia será diferente.

¿Qué es el multiorgasmo?

En 1966, los investigadores John Masters y Virginia Johnson sugirieron clasificar el orgasmo múltiple femenino en dos tipos: “repetido” (múltiple) y “secuencial” (status orgasmus).

Los orgasmos repetidos se refieren a una serie de orgasmos separados por períodos de descanso durante los cuales la excitación sexual no cae por debajo del nivel de meseta, mientras que los orgasmos secuenciales se refieren a una serie de experiencias orgásmicas rápidamente recurrentes entre las cuales no se pueden demostrar niveles registrables de fase de meseta, o a un único episodio orgásmico prolongado que puede durar de 20 a más de 60 segundos.

Para el experto es fundamental que conozcas tu cuerpo y te prepares para disfrutar a plenitud de tu sexualidad. “Lo importante es que te relajes y disfrutes de lo que estás haciendo, con los cinco sentidos abiertos de par en par”.