“Pensé que me iba a morir”: video capta fuertes turbulencias mientras avión cruzaba la Cordillera

Un registro captó el angustiante momento que se vivió en un avión que viajaba desde Buenos Aires en Argentina con destino a Santiago en Chile, cuando se sintieron fuertes turbulencias en el momento que cruzaban la Cordillera de Los Andes.

El video fue compartido por una usuaria a través de Twitter y rápidamente se viralizó a través de las redes sociales.

En el registro, que fue captado en un vuelo de Sky Airlines, se escucha a un pasajero decir “tranquilos, ya va a pasar”, mientras se escuchan las reacciones de otras personas que iban a bordo.

“Estimados pasajeros, le recodamos que estamos cruzando la cordillera, deben permanecer sentados”, se escucha decir en tanto a una tripulante de cabina.

Por su parte, la usuaria que compartió el registro señaló en el tuiteo que “ahora que ya se me pasó la conmoción, quería compartirles este momento donde pensé que me iba a morir. Anoche, cruzando la cordillera. La grabación no es mía, yo estaba tomada de la mano con la niña que iba al lado mío. No nos soltamos hasta aterrizar”.

Revisa el registro