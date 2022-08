Mujer de 46 años decide unirse a Onlyfans y se convierte en una de las mayores estrellas de la página

OnlyFans sigue creciendo y cada vez son más las personas que optan por entrar a la plataforma para conseguir otro ingreso y mejorar su estilo de vida. Si bien es muy común ver a chicas jóvenes, una mujer de 46 años se ha unido recientemente a la plataforma y su popularidad se disparó hacía las nubes, rompiendo todos los esquemas.

La pandemia golpeó a todos el mundo, complicando sumamente la situación económica de millones de personas y encerrándolas en casa, lo que hizo que muchos comenzaran a buscar en la web formas de hacer dinero, fue esto exactamente lo que le pasó a Chantelle Kittycat, quien asegura que no le importa lo que opinen de su trabajo.

Con 46 años de edad, esta mujer se convirtió en toda una estrella de OnlyFans

Originalmente, la mujer se desempeñaba como vendedora, pero en julio de 2021 decidió sumarse a la plataforma de entretenimiento para adultos y desde entonces ha sabido triunfar y seducir a hombres de la mitad de su edad, “La realidad es que me encanta lo que hago ahora” afirmó para el medio Daily Star.

“He trabajado en muchos trabajos que me han hecho sentir miserable, en los que me quedo en la cama y no quiero levantarme. Esto no es así en absoluto. No he sufrido ningún estigma a causa de este trabajo. Siempre habrá gente por ahí que querrá intentar derribarte, pero esta es mi vida y mi cuerpo” afirmó la mujer.

Durante la entrevista, Chantelle, que no es su nombre real, explicó que antes solía trabajar como vendedora por un sueldo mísero, con jefes despiadados y aún así teniendo que buscar otra forma de ingreso, pero que ahora se siente más feliz que nunca.

Chantelle Kittycat triunfa en OnlyFans a los 46 años

Con respecto a sus relaciones personales, Chantelle aseguró que “Mi familia es plenamente consciente de mis opciones de carrera y me brindan un gran apoyo. También se divierten mucho con algunos de los cuentos sobre mis travesuras. Aunque ciertas cosas quedan entre mis suscriptores y yo”.

Para finalizar, la modelo dijo “Mis suscriptores van desde los 20 hasta los 70 y estoy en la categoría de MILF. Estaba bastante sorprendido de cómo los chicos más jóvenes deseaban mi edad” y aclaró que planea seguir haciéndolo durante mucho, mucho tiempo.