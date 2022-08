Lo quisieron engañar por WhatsApp y terminó troleando al estafador: su ingeniosa respuesta se volvió viral

Un hombre compartió a través de Twitter el mensaje que le envió alguien que lo quería estafar por WhatsApp. Sin embargo, le siguió el juego al desconocido y lo terminó troleando, haciendo que pusiera fin a la conversación. El singular diálogo se convirtió en viral en redes sociales.

Según consigna el Huffington Post, el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, Daniel López, conquistó a Twitter luego de mostrar cómo reaccionó ante una estafa que le quisieron realizar.

“Esta mañana, algo temprano para mi gusto, recibí un mensaje de un número desconocido. Alguien que me escribía desde el extranjero, al parecer. No tardé en caer: había de ser mi tía Paquita, que hace años marchó a Oxford a estudiar”, partió diciendo en el hilo tuitero, en donde compartió los pantallazos de la conversación por WhatsApp.

“Adivina quién te puede estar escribiendo en este momento desde el extranjero”, le consultó el estafador. “¿La tía Paquita?”, le respondió López. Esto dio inicio a una singular conversación entre ambos, en donde el profesor troleó al sujeto que lo quiso engañar.

La conversación

“Cuéntame cómo están todos por allá. Yo te cuento que estoy en los Estados Unidos. Ya debía de haber llegado a España, ya que estoy de retorno pero no pude abordar un avión porque perdí mi vuelo, no contaba con la prueba del PCR del covid-19. Me faltaba en mi pasaporte”, señaló el estafador.

Tras esto, agregó que “es por eso que quería pedirte un favor, más que un favor sería una gran ayuda. Dime si puedo contar contigo”.

Ante esto, López le preguntó que hacía allá, ya que creía que estaba en Oxford. Como respuesta, le indicaron que estaba de clases en Estados Unidos y llevando unos “ordenadores” y “equipos móviles para España”.

Tras esto, el estafador le pidió ayuda ya que lleva en sus maletas todos sus ahorros, por lo que pidió una foto de ambos lados de su cédula de identidad.

Sin embargo, López prosiguió con la conversación yendo por otro camino. “¿Eso significa que te dieron la beca que habías pedido en la NASA?”, le preguntó.

El estafador señaló que si e intentó continuar con su engaño. Pero el profesor volvió a la carga y le aseguró que tiene un amigo que trabaja en la aerolínea en la que supuestamente viajaba la tía Paquita.

Ante esto, la persona insiste que solamente necesita la foto con los datos personales de la cédula, pero López da vuelta la situación: afirma que su amigo de la aerolínea puede solucionar todo, pero que solamente necesita un dato: una foto con los datos de la tía Paquita.

“Me dice Juanjo que necesitamos tu foto del DNI. para que su enlace en el aeropuerto te pueda localizar. ¿En qué aeropuerto estás? ¿Hora de salida de tu vuelo?”, le pregunta al estafador.

“Me estás timando”, parte diciendo el sujeto, hasta que al final puso fin a la conversación. “Déjalo ahí no más, ya no necesito de tu ayuda”.

La conversación se convirtió en viral en Twitter, logrando más de 31 mil likes y 5 mil retuiteos.

Revisa la conversación