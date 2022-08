La Barbie humana se enfurece con sus críticos y asegura que no es adicta a las cirugías plásticas

La cirugía plástica, un tema sumamente polémico dentro del mundo de la belleza, si bien se vuelve una práctica cada vez más común, el abuso de la misma o hasta las malas prácticas, pueden acabar con resultados desastrosos y en el caso de la mujer conocida como la “Barbie humana”, 100 cirugías parecen ser el límite.

Jessica Alves tienen años siendo una figura pública, en especial luego de haber ganado enorme fama mundial cuando se le dio a conocer como el “Ken humano " y es que se trata de una persona con una apariencia muy peculiar, con todo tipo de cirugías plásticas hechas en prácticamente todo su cuerpo, en búsqueda de lo que es para ella el pico de la belleza.

Jessica Alves, la “Barbie humana” asegura que ha llegado al fin de su viaje de belleza

La historia de Jessica es mucho más complicada de los que parece, pues luego de haber nacido como hombre, comenzó a experimentar con las cirugías plásticas e inclusive un cambio de sexo y asegura que ahora se siente “increible”.

Durante una reciente entrevista en televisión, Jessica aclaró que las cirugías siempre tuvieron como fin ayudar a su transición y no fueron realizadas por alguna razón frívola. “No soy adicta a la cirugía plástica, creo que algunas personas me confunden con una adicta a la cirugía plástica, pero no lo soy” añadió.

“Soy un hombre biológico, nací hombre, para ser esta mujer que soy, curvilínea, tuve que pasar por muchas cirugías. Estoy cansada de tener cirugías, por supuesto, no disfruto ir a cirugías y tener cirugías, no es divertido, no es hermoso, es doloroso, requiere mucho tiempo, es costoso” culminó Jessica.

Jessica Alves habla sobre sus apodos

Según Jessica, nunca se sintió cómoda con los apodos que le pusieron, en especial por las intenciones que tenía al operarse “Nunca fue mi objetivo, no era el plan, pero como tuve tantas cirugías, terminé pareciendo una muñeca, y ahora la gente me llama ‘muñeca Barbie’”.

La mujer dio una sorpresa al asegurar que “No me estoy haciendo cirugías plásticas ni procedimientos estéticos para parecerme a Barbie, de hecho ya estoy muy mayor para eso, tengo 39 años. Tampoco me voy a operar para lucir más joven porque las cirugías plásticas no te hacen lucir más joven”