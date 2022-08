Conoce la regla 80:20 para mantener tu casa ordenada

Es más complicado mantener el orden en los espacios de la casa, no importa si se trata de un espacio pequeño o amplio. En los últimos años se han puesto en boga métodos más inteligentes para mantener la casa limpia y funcional.

Por ejemplo, Mary Condo está revolucionando la manera en la que se utilizan los espacios y su método busca aplicar técnicas de dobleces de ropa y de guardado de objetos para que nada se vea apiñado.

La idea es hacer el hábito de tener lo que en realidad se necesita y evitar acumular artículos que nunca se van a usar. El exceso de objetos en una casa genera una sensación de caos, por ello es importante aprender a regular la tendencia a guardar cualquier cosa.

Un éxito en Netflix

Un par de expertas están dando la hora en materia de organización de espacios. Ellas son Clea Shearer y Joanna Teplin. Ambas tienen el programa de Netflix “Organízate con el Home Edit”, en el que acuden a las casas de famosos o gente común para hacer un cambio con solo aplicar sus técnicas.

La marca The Home Edit ofrece “servicios completos de organización” en varias ciudades de EE.UU. La compañía adquirida a principios de este año por la firma Hello Sunshine de la actriz Reese Witherspoon, citó BBC.

Los problemas que presentan en el programa son bastante comunes. Clósets a reventar, cocinas colapsadas de botes de todo tipo, dormitorios convertidos en depósitos y espacios lindos pero muy mal organizados.

Las expertas son directas con su lista de consejos básicos. Lo primero que se debe hacer es editar: “Saca todo para que puedas verlo. Luego, haz un recuento y un inventario de todo lo que usas, necesitas y amas, y deshazte de las cosas que no entran en esas categorías”.

Se podría decir que esta es la parte más fea del arte de organizar, porque se trata de una prueba de estrés, ya que se deben tomar decisiones como desechar objetos, algo nada fácil. Sin embargo, cuando la edición está terminada, tendremos la basura en un lado, lo que se regalará en otro, lo de uso común en un espacio y lo importante bien identificado.

También aconsejan establecer sistemas simples. De nada vale arreglar la nevera de un modo que no sea práctico para que se mantenga en el tiempo. Por ejemplo, si dejamos la botella de agua lejos del alcance de la abuela lo más probables es que el orden que impusimos no funcione.

“Los sistemas son mejores cuando están simplificados. Un ejemplo es si ponemos una canasta para los zapatos al lado de la puerta para que quienes entren pongan sus zapatos”, dice Clea.

“Un sistema es algo en lo que todos deberían poder participar. Si descubres que nadie más se adhiere a él, posiblemente se deba a que es demasiado complicado”, agregó el medio.

En la cocina funciona muy buen el etiquetado. Si usamos botellas recicladas para guardar las especias y les colocamos una etiqueta se verán lindas y en orden. Lo más probable es que se mantengan en el tiempo y no se genere un caos. La expertas recomiendan usar recipientes transparentes y de varios tamaños para adaptarlo según lo que se tenga en la despensa o armario.

Regla 80:20

“Nuestra regla de oro con los recipientes es que, si deseas mantener un hogar organizado a largo plazo, nunca debes tener un espacio que esté más del 80% lleno”, dice Clea. “Debes dejar un 20 % vacío.

“Es como cuando comes: no te quieres llenar al 100% pues te sentirás incómodo y no tendrás espacio para el postre. En este caso, no te deja espacio para sentirte bien en tu hogar.

“Por lo tanto, tener un espacio que no esté lleno en más del 80% da un respiro. Y si llega algo nuevo al armario, despensa o cocina, habrá dónde ponerlo sin tener que eliminar cosas inmediatamente”.

Que se vea bonito, elimina obstáculos, enrolla tus cables. No empieces con un gran proyecto. Comienza de a poco y avanza de la A a la Z para que comprendas los pasos, el proceso de edición, cómo categorizar y cómo mantener las cosas a largo plazo.

“No hay muchos atajos cuando se trata de organizarse; me gustaría que los hubiera. ¡Sería mucho más fácil si pudiéramos saltar a la parte buena! Pero recuerda que es un proceso, y realmente no puedes omitir ninguna parte de ese proceso”.

