Insólito: Inauguran tienda con estacionamiento... sin entrada para los vehículos (Foto)

En el mundo, hay genios de la arquitectura capaces de crear maravillas mundiales. Edificios impresionantes, obras de arte. Pero también existen “profesionales” que sucumben ante la torpeza y la inexperiencia.

La tienda con estacionamiento sin entrada para los vehículos

En TikTok, se hizo viral recientemente un video en el que se mostraba un local de 7-Eleven recién inaugurado, con su respectivo estacionamiento... al que no le hicieron una entrada para los vehículos. Es decir, por más que hubiese estacionamiento, los autos no podían ingresar.

Los usuarios calificaron este estacionamiento de "helipuerto" (Captura)

Los comentarios sarcásticos no se hicieron esperar en la publicación: “Es para que aterricen los aviones”, “Están viviendo en el futuro, esperando que los autos vuelen”, “El Seven con helipuerto”, “Está pensado para que los de las BMX vayan y hagan trucos en esas banquetas”, fueron parte de las reacciones del clip que superó los 25 mil likes.

Albañiles construyeron escalera que no lleva a ninguna parte

Hace un par de semanas también se hizo viral en TikTok un video de otros albañiles, que construyeron una escalera de caracol que no lleva a ninguna parte: la escalera, que iniciaba en el techo, terminaba en una pared.

“Aquí viendo una obra de Chay”, dice el usuario @crissparedes01 “Ha hecho una escalera, no sabemos por dónde va a bajar. ¿Oye Chay, por dónde va a bajar la gente?, ¿Qué has hecho, Chay, qué has hecho?, dice entre risas el autor del video que acumula más de 2.4 millones de vistas y cuenta con varios clips que continúan con la historia.

